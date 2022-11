Trillion game : gagner 1000 milliards de dollars à partir de rien  

Ils sont « rois des égocentriques ». Leur entreprise, fondée sur rien, atteindra une valeur de 1000 milliards de dollars. Mais pour l’instant, ils ne sont que deux jeunes diplômés qui n’ont pas réussi à convaincre les employeurs potentiels… N’êtes-vous pas curieux de leur parcours ?

Haru a toujours débordé de confiance en lui. Capable de mentir comme il respire, il sait se mettre les gens dans la poche en une simple conversation. Ce qui lui manquait, c’était sans doute une habileté réelle. Quelque chose au-delà du paraître. Jusqu’à sa rencontre avec Gaku. Gaku n’a ni amis ni compétence sociale. La seule chose qu’il ait pour lui, c’est l’informatique. Mais là, il est très, très bon. Les opposés s’attirent… et les voilà d’inséparables amis. Pour le meilleur et pour le pire, puisque quand Gaku échoue à son entretien d’embauche, Haru démissionne en soutien.

Aucun souci à se faire. Ils font fonder une start-up et brasser plus d’argent encore que les GAFA. Leur objectif : que l’entreprise atteigne 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Ainsi commence un parcours en duo aussi épique que semée d’embûches.

Péripéties financières d’un duo de choc

Vous l’aurez compris, ce manga est délirant. Il se moque de la sacralisation des start-ups et de la capacité qu’elles ont de brasser des millions à partir de rien. Mais en même temps, les auteurs se servent de ce cadre qui dépasse l’imagination pour nous offrir du grand spectacle.

Représentant chacun un extrême – l’extraverti tout dans le paraître et l’introverti incapable de montrer sa compétence – les personnages principaux sont tous les deux très attachants. Leur duo pose la sempiternelle question envers les fondateurs de start-up : sont-ils profondément intelligents, ou absolument idiots ? À n’en pas douter, Haru et Gaku sont la version virevoltante, extrême, et attachante de Steve Jobs et Steve Wozniak. Espérons qu’ils resteront unis jusqu’au bout !

Bien sûr, il ne s’agit pas simplement de la bataille de deux jeunes amis contre le monde. Dans l’arène est aussi entrée la belle et riche Kirika, héritière de la Dragon Bank et elle aussi orgueilleuse à souhait. Farouche séductrice autant que puissante femme d’affaire, elle sera tantôt l’amie (pleine de mauvais intentions) ou l’ennemie (beaucoup plus ouvertement cette fois) de nos deux héros. Au passage, elle a lancé un défi à Haru – voir qui d’elle ou du duo triomphera et mettra l’autre à ses pieds. Car l’argent, c’est aussi le pouvoir, pas vrai ?

Du grand art et de l’esbroufe

Trillion Game est un vrai manga du monde moderne, prenant, intriguant, et résolument ancré dans l’informatique et la finance. Il se joue des codes sociaux et ne manquera d’amuser ceux qui se sont déjà intéressé à la façon dont on monte un business.

Entre tension sexuelle, négociations féroces, galères financières des premiers jours, champagne qui coule à flot, et paris insensés, vous ne saurez plus où donner de la tête. Avec son rythme effréné et ses rebondissements permanents, Riichiro Inagaki signe un manga hautement divertissant, mais qui ne se prend jamais trop au sérieux. Du rêve vénal, de l’amitié et de l’esbroufe, vous en aurez plein les yeux.

Trillion Game est illustré par le fameux Ryoichi Ikegami – qui, au passage, sera présent au festival d’Angoulême cette année – dont le trait ne saurait mieux convenir. L’illustrateur n’a en effet pas son pareil pour dessiner les jeunes hommes ambitieux et les femmes séductrices, comme il l’avait déjà montré dans Sanctuary (également disponible aux éditions Glénat).