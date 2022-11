Sonia Mossé, biographie d'une reine sans couronne

On récolte aisément ailleurs que chez Guégan les éléments de l’entrée Sonia Mossé d’un dictionnaire : décoratrice, dessinatrice de mode, actrice, elle a été photographiée par Man Ray (fameuse est la photo des visages accouplés de Sonia et de Nusch, la femme d’Éluard); elle a posé pour Balthus et Derain ; elle a eu un rôle en 1935 dans l’adaptation par Antonin Artaud des Cenci de Shelley, puis dans Numance, de Cervantes, monté par Jean-Louis Barrault ; elle a créé un mannequin pour l’Exposition internationale du surréalisme de 1938 ; elle a décoré le cabaret de sa chère Agnès Capri.

L’originalité de Guégan est d’abord de nous offrir un ouvrage inclassable, ne relevant purement ni de la biographie ni du roman ni de l’Histoire. Sur la couverture soignée, aucune illustration racoleuse. Un ouvrage très bref, comme la trajectoire de la royale comète qu’il scrute, et qui obéit à un de ces découpages minutieux auxquels Guégan nous a habitués : douze chapitres divisés en sections numérotées qui n’atteignent jamais deux pages et dont la plus courte, résonnant comme une voix off, n’a qu’une ligne : « Le destin avait encore une carte dans son jeu. » Des dialogues nombreux et vifs, qui s’allongent quand les interlocuteurs de Sonia se nomment Balthus, Man Ray, Fraenkel, Éluard ou Paulhan. Dialogues volontairement pimentés de petits anachronismes (« C’est quoi ? », interroge Sonia ; « Wouah ! », s’exclame Agnès), dignes d’un portrait subjectif.

La brièveté accentue le sentiment que jusqu’à l’Occupation, on assiste autour de Sonia à une ronde aussi charmeuse qu’endiablée. Une ronde que ne corromprait pas le poison de l’antisémitisme si Guégan, dans son premier chapitre, avant de se lancer dans une série de flash-back, ne nous présentait la fière Sonia entrant chez Lipp le 1er novembre 1942 sans avoir cousu sur son manteau l’étoile jaune à laquelle l’oblige l’ordonnance allemande du mois de mai, et n’asseyait à côté d’elle un écrivain de mauvais augure, Ramon Fernandez, dont, entre parenthèses, Borges, en Argentine, venait de signaler la malhonnêteté intellectuelle.

Par bonheur, Sonia a fréquenté auparavant deux autres écrivains.

Avant de rencontrer Artaud, vers qui nous fait remonter le premier flash-back, elle avait lu son Ombilic des limbes : « Je n’ai pas tout compris, mais j’ai adoré. » Elle s’identifiait à la vierge-au-marteau. À la question d’Artaud : « Juive, que veux-tu faire de ta vie ? », elle répond : « Un poème. » Guégan démontre qu’elle y réussit. Vers le milieu de son livre, nous apprenons qu’en 1939 Artaud adressa à Sonia une lettre prophétique ornée de dessins, dont l’étoile de David, qui ne lui parvint pas, qui commençait ainsi : « Tu vivras morte… » La course à l’abîme, en effet, avait commencé.

Ce n’est pas seulement par souci de la chronologie que, dans le même chapitre, quelques lignes plus haut, Guégan situe le don par Jean Paulhan à Sonia de La Fille aux yeux d’or. Au printemps 1941, peu après l’arrestation de Paulhan par les Allemands pendant une semaine, et son interrogatoire, ils se revoient. Un échange étonnant en résulte, au cours duquel elle avoue avoir trouvé dans le roman de Balzac sa formule magique, proférée par une « femme voluptueuse » qui mourra bientôt assassinée : « Si je suis esclave, je suis reine aussi. »

Et Paulhan de lui suggérer « une sorte d’autoportrait » qu’on intitulerait Une reine sans couronne. Mais elle ne composera pas cet autoportrait, et Guégan, avec passion, remédiera à cette lacune, collant par moments à son héroïne au point d’avoir l’air de penser pour elle. Ainsi lorsqu’elle voit Balthus sortir de sa poche un carnet pour y prendre des notes : « Sonia donnerait cher pour savoir ce qu’il écrit. Loin d’être le défaut que les bigots condamnent, la curiosité la guide en toute circonstance. »

On se demande si, négligeant les conseils de prudence de Paulhan, ne pratiquant pas comme lui l’art de l’esquive, ce n’est pas quelque peu aiguillonnée par le démon de la curiosité que, pour son malheur, elle se refusa à quitter Paris, où elle fut victime d’une dénonciation.

La dernière carte que le destin avait dans son jeu est une autre lettre qu’Antonin Artaud, de son asile de Rodez, adresse à Sonia après sa mort, qu’il ignore, par l’intermédiaire de Paulhan.

Sur cette lettre, Guégan termine son livre.