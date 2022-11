Choujin X : Les mutants sont parmi nous  

Avec le tome 19 de Mortelle Adèle, intitulé Face de Beurk ! (Bayard Jeunesse) d’Antoine Dole et Diane Le Feyer, et L’arche de Rantanplan, tome 10 des Aventures de Lucky Luke d’après Morris, de Jul et Achdé, le 9e art se porte pour le mieux. Les ouvrages affichent respectivement 33.347 et 32.709 exemplaires achetés cette semaine, les deux albums de bande dessinée se partagent la première et deuxième place du classement des meilleures ventes.