Silence on tourne, mort à Royan 

L’arrivée de Vanderhegue, journaliste belge attaché au journal local et s’installant sans façon avec eux autour de la table failli gâcher la journée de Valadon : il n’avait que peu d’atomes crochus avec le journaliste, mais savait quand même se tenir avec les figures locales qui faisaient immanquablement partie de son environnement de travail.

Au beau milieu d’une conversation à bâtons rompus, le téléphone du journaliste se met à sonner et le sourire jovial qu’il abordait se fige progressivement. Quand il raccroche, il fait part de la nouvelle à Valadon : une jeune femme vient d’être découverte sur une plage voisine. Nue et assassinée.

Valadon comprend aussitôt que son équipe n’a pas voulu lui gâcher les rares jours de vacances avec sa fille et son petit-fils qu’il s’était autorisé et avait décidé de ne pas encore le solliciter. Mais l’annonce de Vanderhegue, change la donne : il se lève donc et accepte d’être conduit par le journaliste sur les lieux de la dramatique découverte.

Sur place, il se fait détailler les premiers éléments que ses coéquipiers ont déjà commencé de recueillir auprès des témoins et s’approche du corps qu’il reconnaît immédiatement : Laeticia Valentini, la fille de Claris Valentini, une autrice à succès disposant d’un « pied-à-terre » à Royan. Mais la beauté de la jeune femme lui avait déjà permis de signer des contrats avec des agences de mannequinat, de mettre un pied sur l’échelle menant au cinéma et l’avait propulsée au même niveau de notoriété que sa mère : une « affaire » qui allait, à coup sûr, semer un vent de panique

dans tous les étages de la hiérarchie politico-judiciaire locale.

Car, à l’évidence, la jeune femme n’était pas décédée sur place et la thèse d’un assassinat ne laissait aucun doute comme les premières constations du légiste le confirmaient. La découverte rapide de la participation de la victime à une sortie en bateau pendant le week-end, notamment avec sa meilleure amie Barbara, fait donc office de premier os à ronger pour le capitaine et son équipe qui se lancent dans une enquête dont l’opacité n’est pas qu’une impression fugitive…

Voilà un plaisant et classique polar que nous propose Pierre-Alain Mageau sur les plages de Royan que, heureusement, je n’ai jamais vues aussi encombrées de cadavres. L’intrigue et le récit dynamique donnent envie de tout faire sauf de poser le livre avant qu’il ne soit fini : du noir, du sordide, de l’argent, du sexe, des jolies filles, de riches fils de riches, de la drogue,… rien ne manque pour fabriquer un polar aux rebondissements multiples et aux crimes

nombreux dont les policiers ont du mal à dénouer les fils avant que, petit à petit, les choses ne s’éclairent sur de bien sombres histoires.

Rien que de très normal et cela répond, bien sûr, à ce qui peut être attendu d’un tel ouvrage. Avec des « ficelles » que ne renieraient certainement pas des auteurs « classiques » du genre : on balance le lecteur à gauche sur quelque indice important, puis on l’attire à droite, avec les enquêteurs, sur des soupçons et, après avoir tiré le fil jusqu’au bout, chou blanc ! Et on recommence à zéro !…

Par ailleurs, le capitaine Valadon, même s’il n’est pas un boute-en-train dans son équipe, n’est pas non plus le type de l’asocial ronchon, solitaire et rongé de souvenirs ou d’histoires sordides et/ou compliquées. Certes, il ne claque pas la bise à tous (tes) ses collègues, mais il reste professionnel d’abord, grand-père ensuite et homme au quotidien. Un type plutôt sympathique d’ailleurs dont ce n’est visiblement pas la première apparition dans les ouvrages (nombreux) commis par Pierre-Alain Mageau et parus aux mêmes (auto) éditions.

J’oserai simplement une petite remarque attachée à un « finish » qui n’est pas, à mon goût, à la hauteur du reste de l’histoire et qui fait penser à une série policière où le scénariste, s’étant un peu trop attardé sur les développements intermédiaires, se verrait contraint d’accélérer le rythme final pour rester dans le timing strict et cadré, imposé par la « prod » : alors que les avancées progressives de l’enquête sont assez bien amenées pour que le lecteur ne les voie arriver qu’au dernier instant, là, pour finir, le trait est un peu trop forcé et les coïncidences, les « flags », sont un

peu trop téléphonés.

C’est un peu dommage parce que jusque là, le scénario ne m’avait pas déçu et, au contraire, m’avait bien capté et captivé, me permettant de retrouver, au fil des pages et des évènements, la mémoire des rues et des plages de Royan, ce qui, sans conteste, donne encore plus de poids « visuel » au récit.

Ah ! Et puis j’allais oublier un détail, un peu ridicule je l’admets bien volontiers, pas fondamental non plus, mais dommage quand même : j’ai été un peu gêné par une police de caractères à mon goût un peu trop grande qui, je pense, ne se justifiait pas particulièrement compte tenu de l’« aération naturelle » donnée au texte par des dialogues nombreux et un large découpage des paragraphes qui contribuent d’ailleurs au rythme d’un récit qui, au demeurant, reste un bon moment de lecture.