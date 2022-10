Poème d’amour postcolonial, ou l’odyssée des corps

« Une ombre rouge soie jaillit comme l’eau à travers le verger de sa cuisse. » « Manhattan est un mot Lenape »

Cette professeure de poésie contemporaine et moderne dans l’Arizona fait partie de la nation mojave et de la communauté de la Gila River. Elle a été élevée dans une réserve où elle avait « le ciel pour plafond » et dans ce recueil, elle évoque des souvenirs d’enfance et des parties de basket. When My Brother Was an Aztec, son premier livre paru en 2012 décrivait déjà la condition indienne et les traumatismes de la colonisation au sein de sa communauté.

Cet axe est également le point névralgique de Poème d’amour postcolonial qui dénonce les violences policières et le racisme. Si certains passages sont douloureux, jamais ses poèmes ne tombent dans le pathos facile. Au contraire. Natalie Diaz s’empare des blessures collectives pour dresser un hymne à la libération individuelle par l’amour et la communion des corps, même si ceux-ci sont meurtris.

Ode au désir et à l’amour lesbien

La littérature devient extension des corps. L’expérience physique est au cœur de tous les poèmes du recueil. Natalie Diaz parle ouvertement de ses compagnons d’enfance qui sont désormais morts d’overdose ou qui souffrent de diabète et de malnutrition. Mais c’est le désir et le sexe qui sont au premier plan et qui dirigent son écriture. La grande réussite de ce recueil est que les poèmes ne sont pas répartis par sections thématiques, mais intriquent sans cesse la violence du colonialisme sur les corps à l’évocation du plaisir charnel et lesbien.

Ce n’est pas anodin si le titre du recueil est Poème d’amour, car ici, l’amour devient acte et outil de libération. C’est une sublime manière d’envisager le sentiment amoureux. D’autant plus qu’ici, il se vit à travers une narration des relations lesbiennes qui sont encore trop rares dans le paysage poétique.

Recréation mythologique dans l'Amérique postcoloniale

Poème d’amour postcolonial réinvente les traditions indigènes et poétiques de manière novatrice. Natalie Diaz travaille avec les ancien·nes de sa réserve pour la préservation de la langue Mojave. Dans son discours poétique, elle lie cette langue à l’anglais.

Ces poèmes sont un métissage culturel. L’autrice se fait Minotaure et animal à cornes. Elle cite Jorge Luis Borges, Jacques Derrida ou Beyoncé. En s’appropriant la culture américaine alors même qu’elle fait partie d’une minorité dominée et en multipliant les références, Natalie Diaz fait de son œuvre un hymne universel.

Ce second recueil réveille nos propres corps, traversés et marqués par la vie et ses rencontres. Il apporte un souffle nouveau pour la poésie contemporaine tout en se faisant mémoire de l’Histoire. Un coup au cœur. Nous espérons qu’arrivera bientôt le prochain !