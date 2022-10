Alicia Jaraba conte La Malinche dans Celle qui parle  

Le 23 avril 1519, les conquistadors débarquent sur les terres de l’actuel Mexique, dans l’espoir de christianiser les peuples autochtones. L’un des plus connus d’entre eux, Hernán Cortés, réussit à conquérir l’Empire aztèque, et sa capitale Tenochtitlán. Plusieurs cadeaux lui sont offerts, dont de jeunes esclaves. Parmi elles, Malinalli, renommée Marina par les Espagnols : plus tard, par déformation entre deux langues, elle sera connue sous le nom de la Malinche.

Le roman graphique d’Alicia Jaraba Abellán ne commence pas par cette invasion. La figure centrale de l’histoire, ce n’est pas Hernán Cortés, mais bien Malinalli, cette jeune fille nommée en l’honneur d’un dieu maya de l’herbe. Fille du cacique Tetcotzingo, proche de sa famille, elle vit une enfance heureuse auprès des siens. C’est à la mort de son père qu’elle est vendue en tant qu’esclave à un autre clan. Sa nouvelle vie commence.

D’esclave à traductrice, puis conseillère

Grâce à des graphismes colorés et évocateurs, l’autrice met en avant une réalité presque oubliée : la conquête du Nouveau Monde n’oppose pas simplement les Espagnols et les Amérindiens. Ces derniers sont composés de peuples différents, parfois rivaux ; et différentes langues se succèdent dans le périple de Malinalli (Nahuatl, Maya Chontal, puis espagnol). Aux côtés d’Hernán Cortés, elle sera à la fois maîtresse, conseillère, et alliée des envahisseurs dans leur conquête de nouveaux territoires, notamment grâce à ses puissantes connaissances de la nature et des peuples rencontrés.

Aujourd’hui, la Malinche est un symbole très ambigu au Mexique. A-t-elle cherché à protéger les Mayas face à la domination aztèque ? Ou a-t-elle trahi son peuple en offrant à Cortés des informations nécessaires et précieuses ? Alicia Jaraba Abellán ne cherche pas à résoudre cette problématique. Avec Celle qui parle, elle met surtout en avant une profonde figure féministe, toujours présente dans les slogans des Mexicains lors des célébrations de l’indépendance : « Viva Mexico, hijos de la chingada. » (« Vive le Mexique, fils de la violée. »).

Le lecteur s’attache profondément à Malinalli car il suit ses mésaventures et ses doutes. L’ouvrage est ponctué de références aux rites mayas et aztèques : offrandes, prières, sacrifices… La jeune femme est esclave d’hommes plus forts qu’elle, et comme le met en avant l’autrice, elle n’avait d’autre choix que d’aider les conquistadors. L’on retrouve toutefois une biographie très romancée, qui ne met peut-être pas assez en valeur cette ambiguïté entre trahison et devoir.

L’objectif d’Alicia Jaraba Abellán était probablement ailleurs : célébrer « la mère du Mexique » en France, où elle est très peu représentée ; donner à de jeunes lectrices la force de dire non et de s’interposer, comme le fait Malinalli durant toute sa vie.