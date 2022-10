La disparition de Josef Mengele, Renaudot 2017, sera adapté sur grand écran

Lauréat du Prix Renaudot 2017, La disparition de Josef Mengele (Grasset) retrace les dernières années du médecin nazi, tortionnaire d’Auschwitz. Il était alors en exil en Amérique du Sud. Le personnage sera incarné par l’acteur allemand August Diehl, déjà connu pour son rôle dans Une vie cachée de Terence Malik ou encore pour sa participation à Inglorious Basterds.

Selon les dires de Charles Gillibert, l’un des producteurs, au magazine Variety, le tournage devrait démarrer cet été. Il aura lieu en Allemagne ainsi qu’en Amérique du Sud, principalement en Uruguay, au Brésil et au Mexique. Le projet d’adaptation de La disparition de Josef Mengele aurait vu le jour début 2020, alors que Kirill Serebrennikov travaillait encore en Russie.

« Kirill Serebrennikov est l’un des plus grands réalisateurs contemporains russes et nous sommes très fiers de l’avoir accompagné sur ces projets ces quatre dernières années », a déclaré Gillibert, qui avait acquis les droits du livre français après sa publication. Et de poursuivre en affirmant que le cinéaste qui est passionné par le roman a été en mesure d’en donner « une prise de vue singulière ».

« Raconter l’histoire de Mengele à travers ses propres yeux est un pari difficile, mais Kirill a su trouver le bon angle, racontant l’évasion métaphysique d’un homme hanté par ses crimes et une histoire cachée sur l’Europe qui résonne avec force dans le présent » conclu le réalisateur.

Ilya Stewart de Hype Studio est l’autre productrice. Elle aussi, assure avoir été frappée par le roman de l’écrivain français Olivier Guez et souhaite que le film « ne raconte pas seulement une histoire sombre, mais aussi une histoire qui, de manière alarmante, est devenue si universelle et pertinente pour l’histoire contemporaine ».

Kirill Serebrennikov a quitté la Russie pour l’Europe — et plus précisément Berlin, au début de la guerre en Ukraine. Il a ajouté que le film serait « une exploration de la racine et de l’essence du mal, mais aussi de sa chute inévitable ».

Entre-temps, le cinéaste russe a déjà achevé une autre adaptation d’un autre auteur français lui aussi lauréat du prix Renaudot 2011 : Limonov d’Emmanuel Carrère. Le film comme le texte retrace la vie de l’écrivain et militant russe Edouard Limonov décédé en 2020.

