Un procès clandestin, ou l'hallucination de la police secrète polonaise

Toutefois, ce procès se double d'un autre procès, encore plus retors, celui intenté par la SB (Service de Sécurité) qui suspecte - donc, accuse - à son insu, Adrien LB, attaché linguistique à Cracovie, d'être le responsable de l'espionnage français en Pologne du Sud. Ce n'est qu'au bout de trois décennies, lorsque la Pologne rendra disponibles au public les archives de l'ancienne Sécurité, qu’il apprendra que sous le nom de code Hospitant, durant ses six années polonaises, il fut opiniâtrement, puérilement, absurdement, surveillé chez lui, dans son travail, dans ses amours.

Même lors des infimes circonstances de sa vie quotidienne, par tout une foule de mouchards, aperçus quelquefois, mais insoupçonnables le reste du temps; et fiché en conséquence. Jusqu'à se voir, « blanchi », mais jugé encore assez utile pour que l’on cherche à lui imposer un « dialogue opérationnel » afin de le retourner contre l’ambassade de France !

S'enchevêtrent, parfois se frôlent, mais sans se confondre, les péripéties de ces intrigues : occulte l'officielle dans son univers parallèle et opaque la privée dont on discerne mal pourquoi ses protagonistes vont et viennent, divorcent, se marient, se séparent et se croisent derechef; en dépit des frontières suspicieuses à passer, des trains douteux à prendre et d'hypothétiques visas qu'il importe d'obtenir pour voyager dans ce réseau alors quasiment carcéral de l'Europe de l'Est.

Mais insensiblement, des manigances transparaissent. Magda T., puis Magda LB., car Adrien LB. l’épouse en tant que mère de sa fille, puis T. encore, puisqu'elle retrouve son précédent conjoint, se révèle au fil des retrouvailles froide, indifférente, dédaigneuse. De fait, elle se camoufle. Lorsque, dès leur première rencontre, quelqu'un la qualifie du sobriquet de Maquisarde (en polonais Partyzantka), le polonisant novice prend ce terme en bonne part, mais s'aperçoit vite combien il est péjoratif et se traduirait plus justement par le mot opportuniste.

En vérité, il découvre n'avoir servi que de prête-patronyme français pour que l'intermittente épouse, enlevée Milena, s'échappe légalement de sa prison, pour rejoindre Kasper à l'Ouest. Armé d'ironie jusqu'à la fin du livre, ce veuf de sa fille qui raconte ses déboires ne voile pas la douleur du père spolié.

Ce roman vrai recompose, filigrane de la vie réelle, une fiction organisée par son Double fantoche, qui glace et déroute l'auteur, héros de son histoire, qu'il croyait pleinement gouverner. Ne sachant pas encore que ce Double Stagiaire (en polonais Hospitant), accompli son stage sentimental, finira par lui ouvrir les yeux, le narrateur analyse, en définitive, comment un pouvoir politique pervers, réduit à son cynisme, par l'emprise des idéologies qu'il propage, permet que prolifèrent et s’imbriquent ruses, falsifications et faux-semblants. Ainsi, du même coup, il corrompt les esprits et déprave les cœurs.