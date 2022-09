Le secret de la force surhumaine : Alison Bechdel et le bonheur de suer

Si c’est grâce ses strips militants lesbiens qu’Alison Bechdel a pu manger depuis la fin des années 80 (strips rassemblés en français dans deux compilations Gouines à suivre par les éditions Même Pas Mal), c’est son premier roman graphique Fun Home, explorant la vie secrète de son père, croque-mort, découverte suite à son suicide déguisé en accident de la route, qui lui a valu la reconnaissance internationale.

Mais dans ce nouvel essai bio et graphique (un genre dans lequel Bechdel excelle, entremêlant avec beaucoup de liberté récit de vie et tranches de culture littéraire, le tout en images), l’autrice remonte à son plus jeune âge, aux premiers jeux de ballon, à l’ennui et, surtout, aux premières injonctions de mise en forme dans les programmes de gymnastique à la télévision et la découverte des chaussures de sport.

Par tranche de dix ans, l’autrice passe en revue sa propre existence et les innombrables pratiques sportives dans lesquelles elle se lance, l’équipement qu’elle achète, celui auquel elle rêve, et les rapports compliqués qu’elle entretient avec la solitude et la nature, avec ses partenaires qui n’aiment pas trop partager sa vie dans les bois. Mais le fil rouge, quelle que soit l’époque et la gym pratiquée, reste la difficulté permanente à trouver le bon médium pour se raconter et raconter sa famille en texte et en images.

Bechdel se teste

Si on est toujours aussi heureux de retrouver l’autrice de Fun Home et son univers intime, on commence à entrevoir les ficelles avec lesquelles elle tisse ses romans graphiques. À la trame personnelle toujours juste et intéressante de sa propre histoire, elle vient ajouter quelques couches littéraires dont la matière est entièrement puisée dans quelques monographies assez obscures pour que l’autrice donne l’impression d’être un puits de science, alors qu’elle résume en quelques planches (et de façon peu digeste parfois) ce qu’elle vient d’apprendre dans un livre consacré tantôt au séjour de Jack Kerouac dans la montagne, tantôt sur les questionnements métaphysiques de William Wordsworth et Samuel Coleridge, voire la vie tourmentée de Margaret Fuller...

C’est dommage, car l’intérêt de ce nouveau volume très autobiographique tient bien plus dans l’exploration du paradoxe, voire du chiasme, entre la quête bouddhique de l’évacuation de l’ego et la montée de la gloire littéraire qui fait de cet ego un objet de marchandisation et de popularité. À elle seule, cette thématique, couplée à la quête infinie du surpassement sportif d’Alison Bechdel, suffit à passionner les lecteurs.

De décennie en décennie, on suit les évolutions de la popularité des sports individuels, comme le cyclisme, le ski de fond, les pilates ou l’aérobic, en même temps que celle des rapports étroits que Bechdel entretient avec la pleine nature, en particulier la neige et les cascades, qui, littéralement, la ressourcent quand elle a besoin de se rafraîchir l’esprit et de s’éloigner du petit monde de l’édition et de la bande dessinée.

Routine de travail et exploits sportifs

La ligne de force du livre tourne en effet autour d’un cycle perpétuel : d’abord l’autrice se fixe des objectifs quasi impossibles (que ce soit obtenir la résistance physique dont elle rêve ou consacrer un roman graphique entier à l’histoire de son père qu’elle connaît mal), elle multiplie ensuite les essais infructueux et se décourage, puis la réussite survient après une épiphanie en pleine nature, quand Alison Bechdel réalise enfin qu’elle est la seule à s’empêcher d’atteindre son but et qu’il suffit de lâcher prise. Finalement, chaque succès est immuablement suivi par un trou dépressif et un vide créatif qui semblent interminables, jusqu’à ce que le cycle reprenne. Au fond, publier une bande dessinée ou se vider le cerveau en courant 11 km dans les bois, c’est kif-kif et bourricot. La différence est une simple question de durée et d’endurance.

Dans ce nouveau volume, l’évolution la plus frappante est probablement la liberté visuelle que l’autrice s’offre, quand elle déploie ses épisodes de contemplation en pleine nature sur de doubles pages au pinceau et à l’encre de Chine diluée ; la rupture est frappante, le texte n’en ressort que mieux et on se sent, comme l’héroïne, poussé dans le dos par un sentiment de plénitude.

La mise en couleur de la bande dessinée est assurée par Holly Rae Taylor, la compagne de Bechdel, croisée pour la première fois sur marché de vélos de seconde main et tant et si bien recroisée qu’elles ont fini par s’installer sous le même toit et travailler à quatre mains. L’encrage à l’écoline épouse à merveille la ligne claire de Bechdel, offrant à cet album autobiographique et intimiste l’envergure d’un paysage naturel qu’on prend plaisir à contempler.



Le secret de la force surhumaine d’Alison Bechdel est publié en français par Denoël Graphic, dans une traduction de Lili Sztajn.