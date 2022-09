Claire Baglin : du burger magique au job en fastfood

Son père est ouvrier, les finances sont justes, chaque expédition au retour des vacances coûte cher, c’est une angoisse pour lui, il a peur de décevoir, peur de choisir, peur du coût de la commande, mais pour les enfants c’est le rêve, la joie de découvrir le jouet dans le menu enfant, les lumières, les odeurs, le choix de tous les possibles, quand rien n’est encore consommé, tout à venir.

« Oui on prend les chèques-vacances, monsieur. Jérôme esquisse un sourire soulagé et ouvre la fermeture éclair de son sac. Un instant il a vu les enfants en pleurs, sa femme qui lui dit t’es con Jérôme, t’aurais pu demander plus tôt franchement. Il a craint le retour jusqu’à la voiture, Nico qui menace de ne plus jamais manger de sa vie... il s’est imaginé conduire dans un silence complet, sans allumer la radio qui serait perçue comme une véritable provocation. »

Après bien des hésitations, tout le monde a fait son choix, l’excitation des enfants est à son comble...

« Là, on s’installe là ! Les parents nous suivent jusqu’à une table de bar au milieu du restaurant. On jette nos manteaux sur les tabourets et ils retombent, on ouvre les emballages, mais maman nous arrête, on va aux toilettes d’abord. Alors qu’on court vers la dernière étape qui nous sépare de la béatitude, maman parvient à retenir Nico par la manche. Il n’a plus rien d’humain... Son visage est une énorme contrariété, il est fou, il veut en finir. Dans ses yeux brillent encore les nuggets qu’il a entrevus... Lorsqu’on le rejoint, mon père a déjà fini toutes ses frites et maman le remarque... Nico commence à construire le jouet, elle l’arrête, tu joueras à la fin du repas. Je suis silencieuse. Un nugget sur la langue, je sens la panure se décomposer, la sauce glisser et fondre. Les lampes suspendues font briller nos cheveux, nous créent des auréoles. »

Et puis :

« Vous êtes sûre que vous allez vous réveiller ? Vous n’allez pas avoir de panne de réveil ? — vous faites quoi comme études ? D’accord, donc vous allez partir comme les autres pour la rentrée c’est ça ? Le directeur prend un air mécontent. À ma réponse son sourire revient. En haut de sa fiche, il écrit mi-septembre et l’entoure deux fois. Je ne suis pas seulement dynamique, motivée et polyvalente comme les autres — Mi-septembre devient ma principale qualité. »

Elle est prise ! Sélectionnée ! Elle est impatiente de commencer. S’ouvre alors l’envers du décor, ça pourrait être n’importe quel fast-food : les cadences acharnées, les ordres qui n’ont pas de sens, la compétition pour arriver au poste de « préparatrice de café » qui est le moins fatiguant, mais qui se mérite et n’est certainement pas pour les nouveaux !!! Le danger quotidien de glisser sur le sol mouillé, de se brûler avec l’huile de cuisson des frites, vite, toujours plus vite... jusqu’à l’accident... que l’on minimise pour ne pas se faire remarquer...

Le parallèle se fait peu à peu entre les conditions de travail de son père et les siennes. La vie « toute simple » d’une famille modeste et la dureté du travail, l’abrutissement, ce n’est pas du travail à l’usine, mais c’est tout comme.

« Celui là c’est mon prèf' de prèf', il sent trop bon. La formatrice en salle met le produit nettoyant spécial surfaces sous son nez. J’adore, je m’en remets pas, vous voulez sentir ?... La formatrice nous présente la plonge, la zone propre. Elle explique que tout part de là et nous piétinons la nourriture qui stagne sur la grille d’évacuation des eaux usées. Avant de nous envoyer en salle, elle nous emmène dans les toilettes pour nous montrer l’exemple… Aucun cheveu ne dépasse de son chignon qui semble avoir une vie propre, indépendant de ses mouvements alors même qu’elle frotte vigoureusement la surface... Après trois semaines au drive, je suis désormais en salle, le royaume dont personne ne veut... je suis en salle parce que je viens d’arriver et que les nouveaux servent à être là où personne ne veut travailler... J’apprends que la formatrice s’appelle Chouchou et qu’elle est manager en salle. Chouchou précise qu’ici tout le monde l’adore... Chouchou a peur que je m’ennuie alors elle me propose des activités, faire un tour de balayette, changer les poubelles comptoir, elle veut savoir si ça ne me dérange pas de nettoyer les toilettes... Comme elle ne connaît pas mon prénom, elle ne m’apostrophe pas et quand elle n’en peut plus, qu’un enfant a renversé sa boisson, elle m’appelle la miss »

OU encore :

« La clé tourne dans la serrure et nous arrêtons les devoirs. Maman sourit, les poésies de rentrée des classes n’ont plus d’importance, elle chuchote amusée, c’est papa, papa rentre. Alors Nico repousse sa chaise et va se jeter dans les bras de l’homme arrêté sur le paillasson qui sent le gel à cheveux et qui dit doucement, doucement, je dois retirer ma veste. Quand vient mon tour de me suspendre à son cou, il proteste de nouveau, non non me touchez pas je suis dégueulasse... Chaque fois nous oublions ses horaires, nous ne l’attendons jamais et sommes toujours étonnés d’entendre la clé tourner... Maman nous répète, mais si, il est de matin, d’après-midi, il est de nuit, mais ça ne veut rien dire. Lorsque tout est prêt, mon père éteint la télé, il s’assoit et il commence à raconter sa journée. Les lingettes sales qu’ils se sont balancées entre collègues, les petites annonces sur le tableau de liège qu’il a modifiées pour rire, et les collègues qui disent t’es con Jéjgé t’es con »

Le quotidien d’une famille ordinaire, le quotidien d’une jeune femme ordinaire... Dans la droite lignée d’Édouard Louis, ou encore de Joseph Ponthus.

Écriture blanche, ciselée, factuelle, mais très efficace. Sans jugement aucun, juste la réalité, la réalité toute plate, ni drôle, ni triste, telle quelle, touchante et vraie.

par Céline Furet du Nord de Beauvais