Pour quelques milliards de plus, de la publicité dans les lectures...

Des cookies aux datas, la commercialisation des outils informatiques n’en finit plus : Alban Peltier, CEO et cofondateur d’AntVoice (société d’optimisation de revenus en ligne) le soulignait. En 2021, pour la France, on a assisté à une croissance de 24 %, à 7,7 milliards €. Au niveau mondial, 20 % de mieux, avec 450 milliards $ de chiffre d’affaires, « soit 60 % de tous les investissements publicitaires », précise-t-il au Blog du modérateur.

De quoi contextualiser un peu mieux les enjeux financiers, et inciter les analystes à quelques analyses prospectives. Si l’on prend l’hydre à quatre têtes — Google, Meta, Amazon et Apple — ils moissonnent 50 % des budgets publicitaires au niveau mondial. Les Cavaliers de l’Apocalypse trustent même 70 à 80 % du marché numérique. Et chacun cherche des solutions pour rentabiliser toute forme d’espace disponible — comprendre : accaparer la moindre seconde de temps de cerveau disponible.

Tracké ou non ?

Depuis quelques années maintenant, Amazon ne cache même plus son désir d’accroître les revenus publicitaires — notamment en augmentant ses tarifs. Au deuxième trimestre de 2021, le segment représentait 8 milliards $, avec un bond de 87 %. Service optionnel, voire facultatif, certes, mais rentable et de plus en plus nécessaire pour qui souhaite exister au sein de l’immensité amazonienne — marketplace y compris.

Bien évidemment, Apple n’est pas en reste, analyse Mark Gurman pour Bloomberg. Le journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies estime que la firme de Cupertino explore de nouvelles sources de revenus. Jusque là, rien d’inattendu. Dans le même temps, son rythme d’acquisition de startups se ralentit. Investir moins, récolter plus : logique. L’actuel mode opérationnel (tout utilisateur d’applications iOS l’a remarqué) se base sur l’autorisation donnée aux apps de suivre l’utilisateur. Donc d’améliorer la pertinence des publicités diffusées — de la sorte, le ciblage s’affine et la publicité rapporte plus.

À condition, bien sûr, que l’on accepte d’être tracé, car dans le cas contraire, les revenus diminuent, faute d’adéquation maximale. Des opérateurs comme Meta (Facebook, Instagram) ou Snap (chat) ont déjà perdu des milliards de dollars suite à ces modifications — que penser alors pour les petits développeurs ? Les sommes perdues n’ont rien de comparable, mais la conclusion demeure : moins de ressources.

Des espaces, plein d'espaces !

Pour autant, Apple veut gagner plus. À ce jour, on trouve donc des publicités dans ses applications, dans l’App Store, et dans le service Apple TV+, grâce à des accords avec la ligue de baseball. Mais on peut faire mieux. Ce qui fait enrager certains : après avoir dépensé quelque 1000 € dans un smartphone, par exemple, le voir rentabilisé par l’intrusion de réclame numérique a de quoi gonfler. Quand Amazon a mis des pubs dans ses Kindle, au moins était-il possible de les supprimer.

Certes, la personnalisation des annonces peut être désactivée pour — 78 % des utilisateurs passés sur iOS 15 ont choisi cette option. Sauf qu’on n’est pas sorti de l’auberge pour autant : depuis quelques mois, les équipes chargées du développement publicitaire sont mobilisées. Probablement parce que lors de la dernière communication des résultats d’Apple, le département n’avait pas brillé.

Tim Cook, l’actuel PDG, l’a d’ailleurs assuré : la pub, c’est l’avenir. D’un chiffre d’affaires qui avoisine 4 milliards $ annuels, Todd Teresi (VP de la pub) souhaite passer à un minimum de 10 milliards. Ambitieux. Et pour ce faire, il faut de nouveaux espaces.

Money, money, money...

Alors, quoi ? Eh bien… les applications natives sur iPhone et iPad ne sont pas légions : Maps, par exemple, finira bien par servir de support publicitaire. De même Apple Books et Podcast se retrouveront tôt ou tard avec des outils de promotion – et TV+ dispose de plusieurs niveaux de commercialisation, à l’instar de ses coreligionnaires.

Pour ce qui est de Maps, rien de bien sorcier : des annonces pour des restaurants, des commerces, et ainsi de suite. Pour Books, les éditeurs semblent les plus immédiatement ciblés : payer pour passer devant les camarades, en haut des résultats de recherche, par des jeux de métadonnées… voilà qui semble classique.

Mais l’idée originale se tournerait vers un modèle publicitaire à l’intérieure des ebooks que l’on bouquine depuis l’application Books. Les livres audio ayant le vent en poupe, verront-ils l’insertion de spots promo entre deux chapitres ? Un modèle économique se développera-t-il avec les producteurs ?

Outre-Atlantique, le livre numérique a perdu 4,7 % de CA, entre 2020 et 2021 – atteignant 1,1 milliard $ toutefois, évaluait l'Association of American Publishers. L’audiolivre, lui, affichait 13,4 % de croissance, pour 766,2 millions $ sur l’année. Un rapide calcul permet de mesurer quel serait le segment à viser…

Les paris sont ouverts. Et en la matière, nul doute qu’Apple a déjà quelques idées…

crédits photo : lucas Favre/Unsplash