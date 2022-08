Le colonel ne dort pas : ce que la guerre fait à l'Homme

Dans une ville, nulle part et partout à la fois, un colonel fait son entrée. Il arrive, gris de manteau et de visage – et la pluie accompagne ses pas. « Gris le ciel bas, gris les hommes, grises la Ville et ses ruines, gris le grand fleuve à la course lente. » La guerre, il la connait ; l’a apprivoisée, après tant d’années.

Celle d’avant, tout comme celle d’aujourd’hui ; la guerre n’a aucun secret pour lui, son vieil ami. Il y prend part, en tant que grand spécialiste d’interrogatoire. Magicien de torture, rôle qui lui doit le respect – mais aussi la peur, plus que tout – des soldats et autres figures qu’il rencontre. Il a été appelé ; la Nation a besoin de ses services. Lui, « simple artisan jamais esthète », lutte contre la disparition de son humanité.

Le colonel a un secret : il ne dort pas. Ou, plutôt, il ne dort plus. Et ce, depuis que les fantômes de ses victimes sont devenus trop nombreux, trop bruyants, au point de coloniser son esprit de jour comme de nuit. Il sait, comprend que ses actions, bien que guidées par les ordres de ses supérieurs, ont transformé son cœur. Le tortionnaire devient le torturé. Il vit un cauchemar éveillé, continuel, sans issue. Suivi à la trace par son passé, le voici – à jamais ? – marionnettiste de douleur.

Bien que ce récit se concentre principalement sur notre colonel, la place est donnée à deux autres personnes. D’un côté, l’ordonnance, qui assiste silencieusement au « travail » du colonel ; il se tait, aimerait ne pas voir, et sent la désapprobation s’inséminer en lui, soldat qui ne devrait ô grand jamais douter de la pureté de sa mission. En retrait, hors du halo de lumière sous lequel s’assied chaque jour une nouvelle victime qui, après quelques minutes, ou quelques heures, délivrera secrets et informations précieuses pour la Nation.

De l’autre côté, un général, bien trop souvent seul dans son bureau. Est-ce la solitude, ou ces heures passées à jouer avec lui-même aux échecs, ou est-ce simplement la guerre ? Cet homme, doucement, perd la tête, sombre dans la psychose, a l’impression que la pluie va le submerger tout entier.

Ce roman, quoique bref, est d’une force insoupçonnée. Scindé en deux, il propose tour à tour de plonger dans la sombre psyché du colonel, ou de suivre une narration qui sonde ces trois hommes, de loin. La lecture fait donc vaciller, d’une page à l’autre.

Tantôt les tréfonds d’un esprit écartelé, scarifié, occupé par une horde de spectres, à la recherche de lumière et de rédemption ; tantôt l’observation, sans jugement aucun, d’êtres humains que la guerre change, heurte, jour après jour. Émilienne Malfatto réussit un réel tour de force, à travers un récit d’une humanité saisissante, grâce à une plume à la fois poétique et franche.

« mes victimes mes bourreaux

je vous ai tués tous

chacun de vous il y a dix ans ou

dix jours

ou ce matin

et depuis je suis condamné à continuer de vous tuer

chaque fois à chaque nouveau mort

j’augmente ma peine ma

condamnation sans appel »