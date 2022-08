Mirwais Ahmadzai : La revanche de la Swastika  

Construit en chapitres entrecoupés de « chants », ou visions, jusqu’au délire verbal final, il propose un futur où la Swastika, dit le « Logo », revient en force. La société de marché et le capitalisme triomphant l’ont intégrée, comme tout le reste. Une idée matérialisée par l’entreprise SWKO Inc., toute puissante dans une société de consommation et de surveillance par la technologie.

Résolument tourné vers une critique de la modernité, Mirwais Ahmadzai s’arrime à tous les sujets d’actualité, reprend des personnages réels, afin de les recomposer par son imaginaire. Résulte un étrange futur où le malaise est sûr.

Inspiré de figures comme Guy Debord et sa Société du spectacle ou encore Jean Baudrillard et son Simulacres et simulations, il réfléchit sur un devenir technologique, qui porte ontologiquement en lui la fin de l’individualité, comme un retour de l’Histoire sur lui-même.

Pas loin, dans l’atmosphère, des classiques 1984 de George Orwell ou Brazil de Terry Gilliam, l’écriture trop simple et appliquée, doublée d'une certaine prétention dans la construction, donnent au tout le sentiment d’une confuse banalité.

Il manque une langue pour porter un projet aussi ambitieux, parcouru de belles idées et d’expérimentations littéraires audacieuses. Un premier roman foisonnant à découvrir, malgré tout.