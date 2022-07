Les tout-puissants de Mirwais Ahmadzai

#RentreeLitteraire22 - C'est un temps déraisonnable, asphyxié par la suspicion et la technologie. Dans cette époque angoissante, un signe resurgit du passé et s'impose sur la planète entière comme le logo unique, l'emblème définitif.

Lazare, en proie à des visions inexpliquées, marche dans un Paris transformé et assiste, désarmé, à la prise de pouvoir d'un capitalisme qui emprunte des voies violentes et inédites. Il tente de préserver le peu de raison et de sensations humaines qui lui restent.

Mais peut-on encore se brûler quand on est déjà carbonisé ? Quelle résistance un homme peut-il opposer à la convergence des réseaux et à l'accumulation des pouvoirs ?

Les Éditions Séguier vous font découvrir les premières pages du nouveau roman de Mirwais Ahmadzai :

Musicien toujours en avance de deux modes et de trois tendances, Mirwais a commencé sa carrière à la fin des années 1970 avec le groupe new wave Taxi Girl et son ami de jeunesse Daniel Darc. Plus tard, à partir des années 2000, il a connu un succès planétaire en produisant plusieurs disques de Madonna, dont l'album " Music " qui a relancé la carrière de la chanteuse. Il aborde aujourd'hui la littérature avec le même esprit de découverte, d'innovation et d'expérimentation.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles