Passer la Nuit rose avec Francesco Cattani 

Après deux œuvres remarquées, Barcazza et Lune de matin (toutes deux parues chez Atrabile également), Francesco Cattani revient avec un recueil d’histoires courtes hypnotiques qui esquissent des espaces étranges, propices à l’émergence de la violence et de la cruauté. Si ces divers récits ne présentent pas vraiment de lien entre eux, ils entrent en dialogue par la fascination qu’ils exercent et qui s’enracine dans l’étrange qui les habite. Ils se révèlent proches des cauchemars en ce qu’ils décrivent un monde plausible régi par des lois insensées et d’où peut surgir l’irrationnel à tout moment. La brutalité hante ainsi ces planches baignées par une inquiétude palpable.

Les corps, au fil des pages, sont sans cesse altérés : ils perdent leurs proportions et accumulent les difformités et anomalies figuratives. L’hybridité devient une norme dans un monde instable et monstrueux. Plus encore, chaque personnage de cette faune hétéroclite peut dérailler sans crier gare, être pris d’une fureur soudaine et destructrice, d’un accès de frénésie qui s’abat sur tous pour ne s’épuiser qu’à la ruine des corps.

À cette colère sous-jacente (colère qui échappe à la raison et s’élucide dans les motifs graphiques de sa manifestation) viennent s’apposer des pulsions sexuelles qui tirent vers le morbide et l’immoral. Ces landes se révèlent ainsi habitées par des forces invisibles qui menacent d’anéantir chacun, à l’image des délires nocturnes qui peuplent nos nuits fiévreuses.

La brutalité de ces histoires n’apparaît donc pas gratuite : incarnée, elle relève d’une logique implacable, bien qu’indéfectiblement énigmatique. La symbolique de ces séquences demeurant déconcertante, nous sommes contraints de nous laisser conduire dans ces labyrinthes furieux, mais terriblement magnétiques. Nul doute que ces récits mettent à nue des sentiments qui ne peuvent s’exprimer que par le dessin et que l’auteur déploie une sorte de psychanalyse par la bande dessinée. Si nous ne pouvons avoir accès au contenu latent de ces séquences, au moins résonne-t-il en nous avec la force de l’indicible qui s’énonce de manière assourdissante à chaque case.

Le dessin se fait le reflet de l’intensité surréelle qui agite les histoires : discontinu et convulsif, il varie constamment et élabore ainsi des univers diégétiques radicalement distincts. Francesco Cattani démontre l’étendue de son talent et propose des planches absolument superbes dans lesquelles il laisse libre cours à son inventivité formelle.

Original, peut-être plus habité encore que dans ces précédents albums, il livre une partition graphique déchaînée et hypnotique. On peut retrouver un peu d’Aristophane (période Contes démoniaques) dans ce plaisir de dessiner des corps nus et dans cette faculté à toujours rester rigoureux figurativement. On pourrait aussi tracer un parallèle avec Helge Reuman dans l’installation d’un univers extrêmement dense en quelques pages seulement.

Nuit rose est un ouvrage très fort, intense et généreux réalisé par un Francesco Cattani au sommet de son art. Il est réellement fascinant de voir une carrière emprunter des chemins de traverse et de trouver une tonalité unique, renouvelée, mais toujours aussi sincère, qui fait de chacun de ses livres une expérience unique et déconcertante.