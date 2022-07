Komi cherche ses mots : trouvera-t-elle des amis ?

Pour sa rentrée en seconde, Hitohito Tadano n'espère qu'une chose : devenir monsieur tout le monde, et vivre tranquille sans faire de vagues. Mais voilà, le destin le place juste à côté de Shōko Komi. Dès le premier jour, tous les yeux sont rivés sur elle. Elle est si belle et si composée, une vraie déesse ! Tadano s’attire la jalousie de tous.

Mais il percera rapidement le secret de la belle : Komi souffre d'une profonde anxiété sociale. Trop tétanisée pour adresser la parole à qui que ce soit, elle n'a pas un seul ami. Sa beauté – qui intimide tout un chacun – ne l'aide pas du tout. Tadano promet de l'aider à socialiser, mais c'est loin d'être gagné...

Komi is love, Komi is life

Avec son style de dessin unique aux visages emblématiquement aplatis et son récit dynamique aux points de vue changeants, la série Komi cherche ses mots est loin de passer inaperçue. Toujours en cours avec 26 tomes au Japon, le manga a aussi été adapté en drama et l'anime du studio OLM (2 saisons pour l'instant) a achevé d'assurer sa popularité à l'international de notre petite Komi.

La timide héroïne de cette saga au lycée est ainsi l'une de ces best girls incontournables que tout le monde aime. Et pour cause, elle est belle, gentille, touchante... et tellement angoissée qu’elle galère à faire quoi que ce soit, de lire un texte en classe à décrocher au téléphone. Essayez vous aussi et vous verrez que vous ne résisterez pas à son charme maladroitement humain.

Komi-die et school life

Komi cherche ses mots dépeint avec ironie les dynamiques d’une classe au lycée, avec ses complexes sphères de popularité et faux-semblants en amitié. La classe de Komi est composée d’élèves tous plus excentriques les uns que les autres . Ils ont chacun un trait distinctif (l’une est horriblement nerveuse, l’autre est l’ami d’enfance de tout le monde…) et on se réjouit de les découvrir un à un au fil des tomes.

Le trait distinctif de notre héros, c’est d’être tout ce qu’il y a de plus normal (son nom se traduit par « Monsieur ToutLeMonde »). Comme tout un chacun, il essaie de s’en sortir en société, mais la plupart du temps, ses tentatives se soldent par un échec lamentable. Ce qui ne le rend que plus drôle et attachant. Vous l’aurez sans doute compris, l’humour dans Komi est du genre cathartique. On rit avec bonheur de l’humanité des personnages et des galères de Komi.

Tomohito Oda nous dépeint ainsi la vie au lycée dans tous ses ragots, méchancetés et complexes relations sociales, avec l’adorable Komi perdue telle un ange au milieu de cette jungle. Arrivera-t-elle à se faire des amis ?

Live