Camées et intailles : savez-vous graver les pierres (à la mode, à la mode...)

Voici un joli petit livre proche du musée portatif qui nous fait découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de cette technique et des joyaux qui en découlent.

L’art de graver des pierres s’appelle la glyptique et « lorsque ces figures sont en creux, on parle d’intaille et quand elles sont en relief, de camée. » Maîtrisé et apprécié depuis l’Antiquité, l’art de l’intaille semble avoir quelques millénaires d’avance sur le camée. Sa première vocation, d’après les sources archéologiques retrouvées à ce jour, semble d’avoir été utilisée comme sceau, et ce jusqu’à l’époque moderne.

Le camée, lui, apparaît probablement « en Égypte vers le IIe siècle av. J.-C. ». De telles créations demandaient un travail fastidieux et rendaient chaque pièce unique : nous pouvons donc en déduire que leurs propriétaires étaient fortunés.

Rome, I-IIe siecle, Medu se, Camée en sardonyx , Collection Guy Ladrière, Photo Benjamin Chelly

Rapidement les camées et intailles deviennent des objets d’ornement et c’est sous Alexandre le Grand que l’art de la glyptique va connaître un essor considérable. Sous le règne d’Auguste, ces pierres seront mises au service de l’image que souhaite véhiculer la famille impériale, elles auront donc un rôle clairement politique. La production doit par conséquent augmenter considérablement et « ce sont ces pierres innombrables qui seront collectionnées dès le Moyen Âge ».

Vers le XIIIe siècle, les collectionneurs se rencontrent jusque sur les trônes, ainsi le roi français Charles V en était passionné. Collectionner ces pierres deviendra même un réel phénomène dans l’Italie du XVe siècle. Papes, humanistes, riches marchands, tous figurent parmi les plus grands collectionneurs, vous ne serez donc pas surpris d’y trouver Laurent le Magnifique… ce qui peut prêter à sourire quand on sait qu’une des intailles les plus connues, encore aujourd’hui, est celle représentant Savonarole (je vous laisse chercher).

Royaume wisigoth, VIIe-VIIIe siècle , Signet au nom de l’évêque Teudefredus, Bague en or, Collection Guy Ladrière Photo © 2021 Didier Loire

Au XVIIe siècle, c’est Henri IV qui souhaite donner à la France une collection royale, mais elle ne sera finalement créée que par son petit-fils, Louis XIV. Le Roi-Soleil posera en effet les bases du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale. Les graveurs sur pierre sont très recherchés et au XVIIIe siècle toutes les cours en Europe ont leurs propres spécialistes. Les aristocrates et grands bourgeois se ruent chez des graveurs en tous genres pour se faire… graver le portrait ou se procurer un véritable camée, ou intaille, ancien. « Inutile de dire que cette production mêlait étroitement authentiques et faux, antiques et modernes, copies et originaux.Au point qu’aujourd’hui, il reste parfois difficile de trancher »

C’est à partir de la 2e moitié du XIXe que l’on commence à voir décroître le goût pour l’art glyptique au profit des perles, diamants et autres pierres de couleur.

Une visite passionnante au fil des pages à tourner et à déplier où vous serez plongés au cœur de la mythologie, du symbolisme, de la propagande ou plus « simplement » de l’ornement.

Un émerveillement !

Attribué à Dioscoride, début du Ier siècle ap. J.-C., L'empereur Auguste, Intaille en rubis, Collection Guy Ladrière , Photo Benjamin Chelly