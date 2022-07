Tandis qu’ils la traversent, le scientifique définit l’espace et l’univers avec des chiffres astronomiques, pendant qu’elle observe la terre sous ses pas avec sa vision personnelle, subjective et poétique, souvent en contradiction avec les descriptions et les connaissances du savant. L’infini des étoiles est donc une réflexion sur les extrêmes entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Mais où sont donc les étoiles ? En haut dans le ciel ou en bas sur la terre ? Et celles sur la terre que nous écrasons sous nos pieds, combien de temps vivront-elles encore ?

C’est un miracle, un texte comme on n’en fait plus. Un très grand et beau roman, immense et ambitieuse fresque, ponctuée de morceaux musicaux : l’histoire d’une vie dans un temps très resserré, un temps onirique, un temps abstrait, sur lequel on n’a pas de prise. Un temps intemporel et suranné.

C’est un extraordinaire conte allégorique, libérateur, fait de révélations. Un conte pour adultes, pétris de leur grande âme d’enfants. Il débute comme un roman d’apprentissage très imprégné de Lewis Carroll et d’Antoine de Saint-Exupéry, auxquels il emprunte régulièrement des images métaphoriques. Dédié à André Brahic, astrophysicien disparu trop tôt, l’ouvrage hors norme lui rend un hommage vibrant, ne versant jamais dans la caricature ou l’élucubration prosaïque. Lou – à la fois chrysalide devenant papillon, petite fille puis femme-enfant, se transforme et se planque derrière quelques masques par peur d’avouer son amour transi au savant admiré, son astre qu’elle nomme As, qui lui propose de l’accompagner à un colloque scientifique sur l’île de Porquerolles.

Cette figure imposante à ses yeux justifie qu’il soit « cet homme qui valse dans les étoiles ». Il lui dit : « L’amour, c’est de l’admiration. » Le récit poétique est une ode non seulement à l’amour dans ce qu’il a de plus pur, mais à la reviviscence des éléments naturels. Ainsi, un géant Cosmos ordonne tout, le vent, le feu, les larmes, et notre héroïne se plonge avec un bonheur indéfinissable dans un nombre incroyable de situations qui lui permettent d’interroger le sens de l’existence, la joie d’être en vie, de la célébrer.

L’As n’a pas toujours le temps de répondre aux questions que se pose cette petite fille transie d’admiration, mais un parent — « une grand-mère », sorte de réservoir de bonté et de mémoire humaine, remplit ce rôle. Le lecteur voyage ainsi de la terre à la lumière, dans ce temps suspendu, et questionne à la manière de Lou, aussi bien la galaxie, que la Voie lactée, que l’histoire de l’humanité, dans tous ses contours, à tous ses âges, du plus primitif au plus actuel.

Comme dans tous les contes, il est autant question d’une « clef d’étoile » que d’une boule bleue, ou de « courciel ». C’est fait avec beaucoup de musicalité et de rythme. Le mitan du livre révèle une certaine puissance narrative et une force rationnelle de l’auteur fort maîtrisée, comme en témoignent ces dialogues ininterrompus avec les animaux. Ce voyage extraordinaire — car c’en est un ! – révèle aussi des cieux obscurcis, et s’achève de façon plus confidentielle, révélant toute son intimité, le désir de sa quête et le sens de la direction à prendre.

Le lecteur ne peut rester insensible à cette fine expérimentation, qui loue tant le vivant, à ce texte plein de vertus cardinales.

J’ai profondément aimé ce récit, riche, éclectique et dense qui donne le sentiment de vous nourrir et de vous compléter. Dont on ressort grandi : l’histoire de cette quête est réellement émouvante, autant que la trajectoire de ce Maître parfaitement dépeinte. Il y a là quelque chose de sacré qui fait feu et foi. Qui ennoblit la grâce des amitiés, des rencontres qui changent une vie, qui évoluent en forme de miroirs de soi : voici ce qui se forge sur le tôt et permet de grandir ensemble…. Quelque chose d’explicite dans cette ébauche permet à la narratrice de se perdre dans les confidences, et de révéler, une part d’elle-même : découverte du désir, de l’amour, des premiers émois, des premières blessures, des séparations, et du deuil…

La dernière partie du livre est particulièrement audacieuse et flamboyante. Très écrite, très articulée. Les confidences, et la narration des contingences y sont pour beaucoup dans ce que Lou dévoile d’elle-même. Le style est affirmé au fil des phrases, et l’écriture sans redondances est une réussite totale.

Il faut lire ce livre pour se saisir de cette langue inédite, de ces langages, des territoires de la création, des points d’achoppement, des modes de fonctionnement. Au travers desquelles se muent les sensibilités des créateurs artistiques. Au travers desquelles s’envisage la possibilité d’un miracle.