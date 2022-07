Décalé au week-end, Des Chiffres et des lettres ne fait plus recette

La collection d’albums Edmond et ses amis, signés par Astrid Desbordes et Marc Boutavant, parue aux éditions Nathan et traduite en 15 langues dans 20 pays, se change en une série préscolaire, Edmond et Lucy. Produite par Miam ! Animation avec France Télévisions, HR et TV5 Monde, elle sera diffusée dès le 8 juillet 2022 sur Okoo.