Jeannette et le crocodile : subsister, malgré les coups de la vie

Toutes ses affaires sont prêtes depuis la veille car ce voyage est une expédition extraordinaire : elles partent pour visiter un zoo dans lequel, depuis qu’elle a été installée là après avoir été capturée, la femelle crocodile que Jeannette a nommée Éléonore, passe une vie certainement moins trépidante que dans les égouts de Paris où elle se nourrissait de rats…

Depuis qu’elle a entendu parler d’Éléonore, Jeannette n’a de cesse de faire des dessins que sa mère accroche sur la porte du réfrigérateur. Et rêve du jour où elle pourra enfin la voir. En vrai !

Ce jour, c’est aujourd’hui ! Le jour de son dixième anniversaire. Jeannette a vérifié : le cochon, qui abrite quelque maigre argent économisé lentement, est vide. Sa mère, donc, a tout pris pour faire le plein de la vieille voiture et pour quelques emplettes. Pour prévoir les billets d’entrée et surtout payer l’hôtel : un Formule 1. Une expérience inespérée.

Comme elle est prête et qu’elle attend depuis longtemps devant la porte de la maison, Jeannette finit par s’inquiéter : si maman n’est pas bientôt prête, ce sera trop tard ! Il y a beaucoup de route à faire jusqu’à Vannes.

Alors quand Jeannette entend la mauvaise voix en haut des escaliers, venue de la chambre de sa mère, « la voix anormale, la voix molle et traînante et néanmoins coupante », son inquiétude se transforme en certitude. Elle plaque ses mains sur ses oreilles, ne veut pas entendre ces mots qu’elle « reconnaît immédiatement » dans les tréfonds de son corps « où même le cœur disparaît ». Au milieu d’un « grand désert de sable noir ». Elle a compris. Elle sait. « Je suis malade, on ne va pas pouvoir [y aller], ma chérie » ! Ma chérie: quelle ironie !

Jeannette se fige et regarde son dessin sur le frigo. Le dessin qu’elle enverra à Pascal, le frère de sa mère, qui a été placé dans un foyer parce qu’il avait de drôles d’idées.

Pendant que sa mère continuera à se battre avec ses démons qui se nomment vodka ou n’importe quoi d’autre dont elle ne sait pas se passer.

Alors que son dixième anniversaire est déjà en ruine avant d’avoir commencé et qu’elle devra faire son exposé sur Éléonore sans même l’avoir vue…

Basculant, chapitre après chapitre, au tempo de son récit, des points de vue de Jeannette, de Pascal ou de Blandine, Séverine Chevalier nous fait pénétrer dans un cercle familial écartelé par des histoires individuelles compliquées et où il semble tellement difficile d’échapper au déséquilibre !

Malgré les meurtrissures que, tant bien que mal, avec son ami Robinson, elle apprend à surmonter, à digérer, la petite Jeannette va poursuivre sa vie et, anniversaire après anniversaire, comme autant de chapitres, grandir au milieu de déconvenues et de séparations, dans une ville elle-même brisée par la disparition progressive des activités et de l’emploi, … et des gens qui vont avec !

C’est une fresque triste de vies en déchéances parmi lesquelles la petite fleur Jeannette tente de subsister et de surmonter avec l’enthousiasme de ces êtres dont l’horloge biologique n’a de foi qu’en l’avenir. Et trouve, au milieu de la nature, avec Robinson, toutes les raisons de s’insurger contre les « indignations toutes faites » de ceux qui ne se préoccupent pas « en vrai du monde et de la nature », qui ne courent que derrière « des SUV et des fermes à bitcoins », se fichant de tout le reste, pêle-mêle : oiseaux, pauvres, handicapés, fous, …

Autour d’elle des adultes tous plus ou moins brisés. A l’exception de cet oncle un peu dérangé cependant et réfugié dans une sorte de monde intérieur où il se protège de ses peurs, de ces angoisses qu’il a alimentées avec des lectures d’ouvrages qui parlent de dérèglement climatique et de désastres en préparation dont il faut se prémunir.

A l’exception aussi de ce nouvel ami de sa mère dont Jeannette, instinctivement, se méfie. Un être insidieux qui sait embobiner tous ceux qu’il approche, qui trouve tous les mots pour faire semblant, pour paraître tellement emphatique, proche, aidant, qui semble connaître tout et tout le monde et qui s’installe partout comme un coucou ! Profitant sournoisement de l’hébétude, de la faiblesse, de la pauvreté, de l’épuisement de ceux qui vont devenir ses victimes consentantes. Un être parasite et dissimulé que personne ne craint, subjugué par sa rondeur qui, malgré leurs réticences, submergera Jeannette et Robinson. Comme tous les autres.

C’est une histoire émouvante que raconte Séverine Chevalier qui inscrit son roman dans un paysage sombre où les coups de la vie sont reçus de plein fouet et sans ménagement.

Une vie - des vies - qui ne relève pas d’un univers de flonflons, de paillettes, d’insouciance, de luxe et de frivolité. Un univers qui, à l’évidence, n’est pas loin de notre porte.