Estivale, littéraire : la grille de France Inter, entre enfance et aventures

Les Nouveautés

Tous les dimanches à 13h20 : Une enfance d'écrivain

Beaucoup de nos traits personnels sont tirés de l'enfance, c'est un axiome que tous peuvent constater dans sa vie. Logiquement, les écrivains n'y sont pas exemptés. Ainsi, tous les dimanches à 13h20, l’écrivain, médecin et dramaturge, Laurent Seksik animera une nouvelle émission avec l'ambition de comprendre « comment l’on devient qui l’on est », en l'occurrence ici, un écrivain. Une étude qui partira de grandes figures littéraires du XXe siècle et de leurs autobiographies.

Au programme : La Promesse de l’aube d'un certain Romain Gary, Enfances de Nathalie Sarraute, Le Premier homme de Camus, Mémoires d’une jeune fille rangée, L’Africain, Le Livre de ma mère…

Tous les samedis à 19H15 : brèves rencontres

On passe à présent à la littérature contemporaine. 9 brèves rencontres avec 9 célèbres écrivains d'aujourd'hui. Le concept : raconter une rencontre qui les a touchés tout particulièrement, avec en prime, un texte original qu’ils incarneront eux-mêmes à l’antenne.

Les auditeurs pourront ainsi écouter les voix de Tahar Ben Jelloun, François Sureau, Nathacha Appanah, Monica Sabolo, Hervé le Tellier, Nathalie Azoulai, François-Henri Désérable, Eric Reinhardt et Philippe Lançon.

Du lundi au vendredi à 7H54 : un été avec Jankélévitch

Pour fêter les 10 ans de la série devenue un rendez-vous incontournable de l'été radiophonique, la philosophe Cynthia Fleury a choisi de mettre en lumière le philosophe Vladimir Jankélévitch (1903-1985). Contemporain de deux Guerres Mondiales, d'origine juive et russe, cette figure du XXe siècle est un philosophe du politique et de la société, mais sans jamais oublier l'individu. Entre le charme du « je ne sais quoi » du printemps, l'Histoire de la violence envers les peuples, la nécessité du courage, de l’engagement éthique et politique, ou encore le plaisir ineffable des beaux-arts, surtout de la musique.

A noter que l'adaptation d'Un été avec Colette par Antoine Compagnon est disponible depuis le 18 mai aux éditions Les Equateurs / France Inter.

La programmation estivale des émissions littéraires de France Inter

Tous les samedis à 14h : La librairie francophone estivale

La Librairie Francophone d'Emmanuel Khérad continue cet été, mais cette fois-ci, sort des studios pour un grand voyage à travers les cultures francophones.

Entre reportages et rencontres avec des auteurs et artistes, mais également à partir de nouvelles séquences, comme le récit par un invité d'un voyage qui a marqué sa vie. Avec en bonus, un trip à la découverte des cultures ultramarines.

Tous les dimanches à 20h : Le masque et la plume

L'équipe menée par Jérôme Garcin, ne s'arrête pas en été, avec toujours au programme, des débats sur les dernières sorties littéraires, entrecoupées d'émissions sur les dernières sorties cinéma et théâtre.

Du lundi ou vendredi à 14h : Les temps d'un bivouac

L'émission du voyage et de l’exploration de Daniel Fiévet joue également les prolongations. On s'interressera particulièrement aux émissions du mardi et du mercredi, consacrées pour la première aux sources de l’inspiration de personnalités, dont des écrivains ou des auteurs de bande dessinée. Quand mercredi, le programme suit les pas des grands voyageurs d’hier, de Jack London à Dian Fossey.

En prime, on peut évoquer la programmation des cinq séries documentaires, du lundi au vendredi, à 15h et 22h, de l'excellent Philippe Collin :

Du 4 au 8 juillet : Poutine, le tsar soviétique

Du 11 au 22 juillet : Le fantôme de Philippe Pétain

Du 25 juillet au 5 août : Molière, le chien et le loup

Du 8 au 19 août : Napoléon, l’homme qui ne meurt jamais

Du 22 au 26 août : Cléopâtre, le génie politique

A LIRE:Les conseils de lecture de l'Académie Goncourt pour l'été

Et pour conclure, comment ne pas évoquer le Very Good Bowie Trip, de Michka Assayas. Un grand feuilleton de l'été sur le grand David Bowie. 9 épisodes sur l'énigmatique artiste, à la fois chanteur, poète, musicien et même acteur.

Crédits : Michael Coghlan (CC BY-SA 2.0)