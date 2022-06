Le tombeau scellé : space-opera nécromantique explosif

Pire encore : elle est à bout, et ne peut plus supporter d’avoir affaire à Harrowhark Nonagesimus, la Respectable Fille et héritière au trône de ce caillou sordide. Le roman commence donc lorsque Gideon tente pour la énième fois de s’échapper : une fugue parfaitement organisée qui, une fois de plus, échoue. Or, la situation va vite prendre une direction bien différente, lorsque Harrow lui offre la possibilité de récupérer sa vie.

Les héritiers de chacune des neufs Maisons ont été appelés : l’Empereur, de la Maison de Canaan, a besoin d’aide et demande à ces nécromanciens de se réunir pour devenir Lycteurs – mais seulement si leurs compétences et leur intelligence le permettent. Le tout, en passant un concours à la cruauté notoire, particulièrement difficile et semé d’embuches. Un destin que Harrow désire par-dessus tout, elle qui veut devenir une servante immortelle au service de la Résurrection. Un destin, cependant, qu’elle ne peut atteindre sans Gideon, qu’elle charge de marcher à ses côtés en tant que sa cavalière.

Bien que l’offre est alléchante pour Gideon – à qui on promet liberté dès que ce satané concours sera terminé –, plusieurs problèmes sont à noter : d’abord, elle et la Neuvième Fille se haïssent depuis leur plus tendre enfance, de quoi remettre en question la stratégie qu'ils avaient envisagés . Ensuite, bien que Gideon aime brandir son épée pour briser des os, elle n’a pas été formée en tant que cavalière, ce qui met leur plan en danger.

Malgré tout, les deux jeunes femmes s’entendent et quittent la planète de la Neuvième, ensemble. Et, dès leur arrivée dans la Première Maison, les complications s’enchaînent. Autre les tensions entre les différents nécromants, ou l’état étrangement délabré de la planète, le déroulement du concours est un mystère pour tout le monde. Le seul indice ? Tenter d’ouvrir le plus de portes possibles, en espérant accéder aux formules qui feront de ces héritiers des Lycteurs aux pouvoirs sans limite.

Ce premier roman est surprenant, et d’une fraîcheur très déroutante, surtout puisque le décor est sombre, parfois inquiétant. Gideon est un personnage au franc-parler, au langage parfois fleuri, qui n’a pas froid aux yeux et qui cache ses émotions grâce à un sarcasme grinçant. Harrow, elle, est rusée, observatrice, froide et calculatrice, bien que talentueuse et finalement touchante. Les autres personnages, membres des autres Maisons, ont tous une personnalité bien propre, qui correspond plus ou moins aux différents types de nécromancies utilisées par chacun.

Enfin, ce récit répond finalement plus au genre de la fantasy, bien que présenté comme un gros projet de science-fiction qui se déroule dans l’espace. Tamsyn Muir offre un monde unique, qui se construit chapitre après chapitre, tout comme les éléments de l’intrigue, qui se tisse au fur et à mesure. Le Tombeau Scellé est une œuvre minutieusement ficelée, dont la suite ne peut être que très attendue...