Les bienheureuses : récits désopilants de fables pieuses

Marcel Ruijters est un dessinateur néerlandais qui a commencé dans les années 80 dans le milieu underground et qui sort en France son troisième ouvrage, après Sine qua non (éditions de l’an, 2003) et le remarquable Inferno (The Hoochie Coochie, 2013). Depuis de nombreuses années, il développe un style nourri de l’esthétique médiéviste et du Quattrocento italien pour offrir des images syncrétiques qui condensent ces inspirations séculaires à une modernité graphique caractéristique de la scène alternative des années 90. Cet assemblage visuel singulier et passionnant n’est pas gratuit et ne tourne pas à vide : au contraire, cette esthétique référencée permet au dessinateur d’ancrer ses récits dans des périodes ciblées en y apportant une distance ironique, et cette entreprise que l’on pourrait qualifier de postmoderne trouve un terreau particulièrement fertile dans cette relecture délirante de la vie des saints.

Chaque histoire nous emmène dans des péripéties farfelues qui n’en finissent plus de dériver à aboutir à des conclusions inattendues. Le récit est mené avec un ton implacable propre aux saintes Écritures et l’énonciation révèle des complexités inattendues faites de ruptures de ton qui font tout le sel et l’originalité de l’écriture de Marcel Ruijters. Certaines séquences se rejoignent, d’autres protagonistes se retrouvent et l’auteur met en scène une mythologie personnelle cohérente nourrie par les mythes traditionnels et les fables païennes. De nombreuses créatures profanes errent ainsi dans ces terres régies par l’église et ponctuées de nombreux monastères ; l’auteur s’amuse alors à illustrer une lutte sous-jacente entre la monstruosité de ces personnages et la culture garantie par les nones, entre d’une part le chaos originel et la supposée portée civilisatrice de l’Église. Ce regard plein de malice, cette démonstration par l’absurde, confère une belle force d’ironie à ces planches et entérine une forme de retour mordant sur ces piliers culturels.

Les compositions sont absolument splendides et portent à merveille l’album. Évoquant les enluminures des manuscrits monastiques, elles incarnent l’esprit du livre dans leur manière de construire le récit à travers des images qui contiennent différentes temporalités. On prend ainsi beaucoup de plaisir à parcourir ces illustrations denses et généreuses, sans cesse inventives, qui reconfigurent souvent le rapport texte/image en même qu’elles repensent la vectorisation du regard : au-delà de la beauté intrinsèque de ces planches, l’œil est sans cesse stimulé par l’intelligence que ces dernières déploient. De plus, l’édition particulièrement soignée de l’album, voire luxueuse avec la couverture échancrée en forme de vitrail et l’encre dorée qui la parcourt, confère à ces pages presque pieuses l’écrin qu’elles méritent.

Si une dizaine d’années sépare chacune des publications de l’auteur en France, nous espérons ne pas en attendre dix de plus pour se délecter des belles images et des récits complètement dingues de Marcel Ruijters, dont Les bienheureuses constitue vraisemblablement un sommet.