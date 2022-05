La visite : un “cherche et trouve” enthousiasmant 

Marie Boisson est une jeune illustratrice pleine de talent dont l’univers sensible et plein de vie s’épanouit pleinement dans cette histoire délirante dont la conclusion saura dérider les plus sérieux d’entre nous. Prenant le prétexte d’une visite guidée, l’autrice nous convie à la découverte d’une maison dont les pièces se révèlent plus farfelues les unes que les autres, encombrées d’un bazar incroyable d’objets, animaux et thématiques en tous genres.

Chaque planche devient un « cherche et trouve » enthousiasmant, ou plutôt un « cherche » tout court car il n’y a rien véritablement à trouver mais tout à chercher. Le regard furète d’une sculpture à un porte-manteau et ausculte ces espaces abscons où l’imaginaire a élu domicile. On se retrouve à suivre un jeu de piste dont la récompense réside justement dans le bonheur d’explorer des cheminements où jaillit l’inattendu.

Se faisant, la dessinatrice propose un recueil de formes les plus variées : sa ligne gracile et virevoltante côtoie des collages de papiers découpés ou des traits plus chargés tandis que les matières contrastent avec les aplats de couleurs informatiques. Les styles graphiques et régimes sémiotiques se percutent ainsi dans une joie plastique débordante où chaque sujet s’incarne individuellement tout en s’inscrivant dans une dynamique plus globale. On ressent ainsi véritablement le plaisir à la création, à l’expérimentation sans cesse reconduite, un enthousiasme débordant à remplir ces différentes pièces jusqu’à parfois les surcharger.

La visite est un album réjouissant, graphiquement très réussi, une invitation à découvrir une maison merveilleuse aux pièces fantastiques.