17-21 : l’éclat des œuvres de jeunesse de Tatsuki Fujimoto

Deux humains déguisés en poule tentent de survivre dans une école envahie par des aliens anthropophages. Le jeune Sasaki, amoureux de sa professeure, est prêt à tout pour empêcher le terroriste qui a infiltré la classe de nuire à sa bien-aimée. À la veille de la fin du lycée, un jeune homme se décide enfin à avouer ses sentiments à son crush – mais avant qu’il puisse finir sa phrase, un inconnu sort un couteau pour leur faire les poches !

Et si la seule personne capable de comprendre la joyeuse tueuse Shikaku était un vampire immortel terriblement blasé par l’existence ? La banalité du quotidien se mêle à des êtres surnaturels et à l’avenir de l’humanité dans ces récits toujours aussi dramatiques que burlesques. Les personnages font leurs premiers pas avec les émotions et les émois amoureux alors que les désastres s’accumulent dans leur sillage.

Les atmosphères paranormales, un léger malaise qui monte au fil des pages et qui présage les retournements futurs, le savant mélange d’attraction romantique, d’humour et de violence – on voit déjà apparaître ce qui sera le cœur de l’œuvre de Fujimoto. À n’en pas douter, le génie est déjà là.

On dévore chaque page et c’est un bonheur de voir le trait s’affirmer et le style graphique du maître s’imposer de plus en plus d’une histoire à l’autre. De Deux poules au fond du jardin à Shikaku, on voit une évolution folle dans l’esquisse des personnages comme dans la force de la narration. La composition et le cadrage des cases deviennent eux aussi de plus en plus ambitieux. Chacun des récits en devient aussi touchant que mémorable.

On rit, on s’émeut, et on en redemande. Une fois de plus, Sébastien Ludmann fait un merveilleux travail de traduction sur les textes de Fujimoto et nous les retransmet sans qu’ils aient rien perdu de leur mordant originel.

En bonus, ce recueil est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’état d’esprit de l’auteur qui ne se dévoile que rarement. Il a rédigé un petit commentaire après chaque histoire et une postface où il nous confie ses doutes sur la création artistique.

Du rire, de l’émotion, des retournements de situation, des catastrophes… Ce sont des montagnes russes qui vous attendent en lisant ces petits bijoux d’histoires courtes. Et ce n’est pas fini ! En juin sort la suite et fin des œuvres de jeunesse de Fujimoto, l’anthologie 22-26 comprenant quatre autres histoires courtes inédites qui vous chambouleront peut-être plus encore.