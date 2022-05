Rendez-vous du Renard #3 : d'un quotidien à l'autre, voyage ordinaire 

En partenariat avec ActuaLitté, Alice, Julie et Laure partagent leur coup de coeur du mois de mai. Deux manga, un qui débute et l’autre qui se poursuit, mais également un roman graphique hors du commun salué pour son originalité. Point commun de ces trois ouvrages, se laisser transporter dans un univers différent du sien à la rencontre de personnages et de paysages hors du commun.

Pour commencer, Alice a sélectionné le manga Le petit monde de Machida par Yuki Ando (trad. Aline Kukor) qui débute chez Akata manga :

Machida est un lycéen et aîné d'une famille relativement nombreuse. Il a le physique du parfait intello et pourtant, il n'en est rien... Notes dans la moyenne, pas très bon en sport, sachant à peine se servir d'internet - il incarne tout ce qu’il y a de plus banal et pourtant, tout le monde le connaît et tout le monde l'adore !

Lui qui pense n'avoir aucune qualité et refusant tout compliment, il est doté d'une chose incroyable : la gentillesse. Toujours prêt à rendre service, Machida illumine la vie des personnes qu'il côtoie grâce à sa bienveillance spontanée, les poussant ainsi à naturellement l'aimer.

Ici on nous décrit le simple quotidien d'un lycéen qui s'efforce d'être un grand-frère exemplaire pour sa famille. Doté d'une bonté naturelle il a toujours le mot gentil, la petite attention qui illumine autant notre lecture que les journées de ses proches. Un titre bourré de positif et de bienveillance qui nous permet une remise en question sur notre propre comportement et notre manière de voir les autres.

Sommes nous assez attentifs ? Nos actions apportent-elles suffisamment de bonheur à notre entourage ? Machida nous enseigne à faire attention aux petits gestes du quotidien qui, au premier abord, paraissent simples voire inutiles, mais qu'en réalité nous oublions souvent et se révèlent nécessaires.

Un personnage attachant qui, sous la plume de son auteur, égaye les pages de ce premier tome. À lire à n'importe quelle heure de la journée pour un bon bol d'air frais !

Puis Julie nous présente le roman graphique Snapdragon de Kat Leyh (trad. Roman Galand) aux éditions Kinaye :

Snapdragon, ou Snap, habite dans une ville paisible. Du moins le serait-elle sans la présence d’un être inquiétant : on raconte que l’ombre des bois abriterait une sorcière qui aurait donné son œil à manger au Diable... Snap ne croit pas à ces idioties racontées à l'école, mais elle va bien devoir s'aventurer là-bas si elle espère récupérer Good Boy, son chien disparu.

C'est ainsi que Snap fait la rencontre de Jacks, une vieille femme qui vend des squelettes d'animaux écrasés sur Internet après avoir apaisé leur esprits ! Mais ce qui pourrait paraître effrayant et repoussant pour la plupart des gens semble plutôt cool aux yeux de Snap. Une coopération saugrenue naît alors entre Jacks et notre jeune Snapdragon...

Kat Leyh nous offre un récit complet à la fois touchant par sa bienveillance et rafraîchissant par sa justesse ! Chaque personnage amène à sa manière une couleur à cette histoire et, ensemble, ils forment un magnifique arc-en-ciel. Tous vous feront passer par une multitude d'émotions grâce à leurs personnalités singulières et authentiques !

Divers sujets sont abordés très justement par l'autrice : Snap étant une jeune fille peu banale, elle a du mal à se sentir à sa place dans un monde genré et régi par des normes. Tout comme son meilleur ami Lulu, qui quant à lui préfère le vernis et porter des jupes. Ces personnages solaires sont revigorants et prouvent que parfois, la simplicité d'une discussion à cœur ouvert est la seule réponse dont on a besoin.

Enfin Laure, nous transporte vers d’autres horizons avec le troisième tome du manga L’appel des montagnes de Tetsuo Utsugi (trad. Julie Gerriet, adapt. Studio Charon) aux éditions Soleil Manga :

« Pour nous, tout était nouveau. On aurait vraiment dit... un autre monde. »

Où l’on nous rappelle qu’une même passion peut rassembler des individus d’horizons multiples ! Car si les centres d’interêt de notre petite troupe divergent, c’est désormais certain : la découverte de l’alpinisme les a toutes et tous rendus complètement accrocs !

Chaque nouvelle randonnée ou ascension dévoile un nouvel aspect de cette discipline riche et pleine de surprises : dans ce troisième tome, on parle cuisine, montage de tentes et autres incontournables du campement en montagne.

Et c’est un vrai bonheur de partager ces moments précieux : les boissons chaudes autour du réchaud à la lumière d’un clair de lune, les yeux éblouis par une vue splendide après des heures de marche, ou la satisfaction d’avoir franchi une étape de plus...

Entre la poésie colorée d’un lever de soleil, la camaraderie et l’émulation du groupe, et la confrontation à ses propres peurs et limites pour mieux les dépasser, ce mariage entre manga de sport et nature writing est une belle réussite !

Crédit photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0