La Forêt de Claire Braud : auprès de mon arbre, je vivais heureuse

Claire Braud n'est pas une inconnue, c'est elle qui dirige chez Casterman la collection Sociorama, qui met en cases et en bulles des enquêtes de terrain. Ici, l'autrice s'éloigne des méthodes de la sociologie stricte, mais conserve son goût pour l'immersion (en terrain très hostile au début du récit) qui l'entraîne bientôt dans une pensée en roue libre, suivant le fil de son exploration physique et mentale comme on arpenterait les méandres d'un fleuve sinueux.

Tournant autour du sujet qui donne son titre à l'album (la forêt, donc), Claire Braud explore tour à tour le monde des parties de chasse, celui de la conservation des arbres, les réflexions d'une théologienne allemande et le monde passionnant des loups. À chaque étape, elle parvient à dépasser les simples apparences pour mettre au jour les contradictions sous-jacentes et poser des questions souvent si pertinentes qu'elles ne trouvent pas de réponse simple et définitive.

Derrière le thème de la forêt, c'est en effet la problématique beaucoup plus vaste des rapports que l'homme entretient avec la nature qui est soulevée. L'exploitation de l'une par l'autre entraîne de lourdes conséquences . Bien sûr, la recherche de Claire Braud est portée par son amour immodéré de la forêt et des arbres qui la composent, mais cette affection qui remonte à l'enfance n'exclut ni l'emportement, ni la rage, emportant les planches bien loin des constats neutres et distants de la simple sociologie. Et c'est parfois lorsque l'autrice perd son sang froid et désespère que qu'elle met en scène une violence alimentée par l'impuissance et la frustration et offre à cet album ses planches les plus marquantes.

Par ailleurs, au fil des explorations et des promenades de la narratrice, qui se fait appeler Colombro pour mieux jouer les détectives, l'album intègre bon nombre d'aquarelles et de croquis réalisés in situ, à l'ombre des frondaisons, au bord des rivières, parfois dans l'attente d'un animal, ailleurs dans un pur moment d'immersion et de contemplation des zones boisées. À d'autres endroits, ce sont des photos qui sont intégrées aux cases, ou d'autres images d'archives. Une liberté visuelle qui compense largement le dessin parfois un peu trop naïf ou sommaire. On sent que l'autrice prend plus de plaisir à manipuler ses encres pour la mise en couleur qu'à travailler la morphologie et le rendu anatomique des personnages.

Que l'homme ait mis à mal la nature, nul n'en doute à l'heure où les rapports du GIEC et les multiples constats sur les dépassements des limites planétaires sont régulièrement partagés par les médias. Mais s'intéresser de près à la forêt, c'est en même temps constater l'irréversibilité de la prédation humaine et se reconnecter à des écosystèmes d'une richesse impressionnante et d'une beauté à couper le souffle. Le tour de force de Claire Braud est précisément de parvenir à pousser dans un même mouvement un cri d'alerte et un chant d'amour contagieux.

Comme celle des légendes de notre enfance, la Forêt explorée par Colombro est ténébreuse et enchantée, fascinante et annonciatrice de mort. Elle attire les promeneurs, les assaille de sensations, les réduit à leur taille de mammifères à la vie éphémère, puis les renvoie au monde dit civilisé, c'est-à-dire bétonné et stérilisé. Mais au sortir du bois, ils ne sont plus semblables à ceux qui y sont entrés. Les lecteurs seraient bien bêtes de se priver de la balade guidée, proposée par Claire Braud et sa curiosité tout-terrain.

