Les Idées noires, de Laure Gouraige : quête identitaire en terre (in)connue

Ce matin anodin change du tout au tout. Soudain, vous êtes une femme noire en France. Pourtant, vous savez que c’est faux ; c’est impossible. Mais oui, vous le savez bien, ce n’est pas la bonne couleur de peau. Pourtant, une courte inspection de l’épiderme semble prouver le contraire. Alors ça y est ; vous voici propulsé(e) dans un labyrinthe identitaire. La sortie ? Potentiellement inexistante.

Laure Gouraige ne propose pas un « je », ni un « elle » pour narrer cette histoire, mais bel et bien un « vous », cette seconde personne du pluriel, ce lecteur ou cette lectrice qui devient protagoniste à l’ouverture même de ce roman. Un « vous » parfois accusateur, surprenant, qui oblige à ressentir plus fortement encore tous les troubles et à partager toutes les interrogations de cette femme. Tout sonne plus cru, plus vrai. Pousse à considérer les phrases lues avec bien plus de sérieux, d’honnêteté.

Ce récit de fiction se mêle alors à une réalité déséquilibrante, qui nous force à passer de l’autre côté du miroir. Une Alice réluctante, apeurée, loin de l’émerveillement espéré. Dans cette réalité, le monde n’a aucun sens. Sommes-nous plutôt coincés dans une quête spirituelle ? Identitaire ? Raciale, sociale, humaine ?

« Votre objet à vous est déjà peu clair, certes clair de peu, mais sombre en esprit ; en bref, vous divaguez, vous sombrez dans un délire noir. »

La protagoniste, jamais nommée, existe à peine au cœur de sa propre vie. Perdue, elle découvre sa couleur, à travers le regard de l’autre. Sa sœur, son amie, un inconnu dans le métro. Tous la voient différemment. Alors, elle est noire, sûrement bien trop noire. Ou trop peu, si peu d’ailleurs, qu’elle ne ressemble en rien aux autres membres de sa famille. Parenté inidentifiable. Même ses cheveux ne donnent aucune indication sur ses origines, à la fois raides, indomptables, frisés par endroits – reflétant finalement son égarement intérieur.

Qui suis-je ? Voici une réponse sans fin. Une réponse qui ne trouve jamais réellement de réponse, ou bien qui trouve une solution différente chaque jour, avec chaque rencontre, chaque discussion. Cette femme se déconstruit page à page, pour tenter de se reconstruire, alors qu’on apprend le peu qu’elle donne à voir de sa vie – un chat comme colocataire, une grand-mère à qui elle n’a jamais pu dire au revoir, et enfin, ses racines haïtiennes.

« Vous faites croire qu’Haïti est vôtre, que sa littérature, sa musique, son essence, c’est vous. Vous éprouvez une satisfaction immense à fabriquer celle que vous n’êtes pas. Vous vous laissez persuader, qu’il n’y a plus de distance entre votre parole et vous-même, c’est fou comme vous parvenez à y croire. »

Ce roman est à la fois drôle et tragique, difficile à saisir dans toute sa complexité en une seule lecture. Chaque chapitre amène au questionnement de soi, de qui nous sommes, de ce qu’on pourrait ou non devenir, et de qui décide... Les dialogues et les descriptions, les réflexions de cette narratrice – nous-même ? –, se mêlent, s’enchainent comme un flot inarrêtable de conscience, de pensée.

Laure Gouraige propose ici une introspection élégante, et d’autant plus pertinente dans un monde où il devient si aisé de broyer du noir…