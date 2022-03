Retrouver sa voie par la Sylvothérapie à pleine voix avec Vincent Karche

Un jour Vincent Karche a perdu la voix. Et la foi. Puis il a repris plus souvent le chemin de la forêt et retrouvé sa voie. Dès ce jour, ce forestier-ténor d’opéra est devenu l’un des pionniers de la sylvothérapie, bien avant que cette démarche ne soit à la mode. Il la décline avec un talent particulier, grâce à sa stature de chanteur, et propose une expérience inédite : chanter en forêt pour vibrer avec l’harmonie du vent dans les feuilles, du souffle de la Terre, de l’appel des oiseaux. Tous ses lecteurs peuvent profiter de l’expérience, grâce à ce livre-guide richement illustré.

Quand vous chantez en forêt, c'est toute la force du vivant qui s'exprime en vous. D'abord, les arbres vous offrent tout, leur présence, leur oxygène, leurs substances odorantes, leur fraîcheur et leur calme. Et c'est source de bienfaits : des scientifiques et médecins japonais, australiens et américains l'ont prouvé.

Ensuite, la voix vient stimuler les recoins oubliés de votre corps qui ne demandent qu'à retrouver leurs fourmillements. Et leur joie aussi. Ainsi, avec patience, persévérance, en pratiquant aussi souvent que possible les exercices de ce livre, vous ressentez le vivant qui se répand dans la globalité de votre corps et qui devient terreau pour les détentes, les allégresses, les eaux paisibles et circulantes, et les cicatrisations des chairs et du cœur.

Alors sans plus rien faire d'autre que d'être là, présent dans l'instant, vous honorez ce même vivant qui érige les arbres vers le ciel et qui grandit aussi en vous.

Les éditions Favre vous proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Riche des deux métiers-passions qu'il a exercés depuis plus de trente ans, technicien forestier puis ténor d'opéra, Vincent Karche a accompagné près de 4000 personnes chanter en forêt.

En 2011, la proposition s'appelait RandOlyric, et elle s'est d'abord ancrée dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, puis a voyagé aux quatre coins de France et du monde. En parallèle, Vincent Karche est actif comme conférencier et a publié plusieurs livres relatifs aux arbres mais aussi à son évolution personnelle, Un loup dans la gorge (Favre 2015) et Les 12 sagesses des arbres (Leduc 2017).