Felwine Sarr : une quête incessante d'amour et d'existence

Ce voyage émotionnel traverse Dakar, Abidjan, Nantes et Kaolack Ndangane, révélant des individus déchirés entre désir et devoir, présence et absence. Sarr, avec sa prose claire et puissante, invite les lecteurs à embrasser les rythmes de leur propre vie, dans une quête incessante d'amour et d'existence.

Les éditions Philippe Rey nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1972 au Sénégal, Felwine Sarr est un écrivain et académicien reconnu. Actuellement, il enseigne les humanités à l'Université Duke en Caroline du Nord. Parmi ses œuvres notables, on trouve "Dahij" (Gallimard, 2009), "105 rue Carnot" (Mémoire d'encrier, 2011), "Méditations africaines" (Mémoire d'encrier, 2012), "Afrotopia" (Philippe Rey, 2016), "Ishindenshin" et "Habiter le monde" (Mémoire d'encrier, 2017), ainsi que "Restituer le patrimoine africain", coécrit avec Bénédicte Savoy (Philippe Rey / Seuil, 2018).