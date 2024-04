Sous un portrait de Lénine, ils récitaient leurs poèmes et discutaient de techniques poétiques, convaincus de contribuer à la lutte de leur pays contre le capitalisme et le fascisme. Cependant, cette fascination pour la poésie soulève des questions : quelle efficacité les mots peuvent-ils avoir contre des armes nucléaires ? Quels étaient les véritables buts de ces poètes-espions ?

Philip Oltermann explore ces questions dans Le Cercle des poètes de la Stasi, nous entraînant dans les méandres d'un régime paranoïaque et déclinant, où la pensée et les paroles étaient sous haute surveillance, et où la poésie pouvait être aussi dangereuse que l'espionnage. L'ouvrage examine le rôle de la littérature dans un État totalitaire et interroge la persistance de la surveillance du langage dans notre ère de communication globale.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Traduit de l'anglais par Yoann Gentric, Le Cercle des poètes de la Stasi est le premier livre de Philip Oltermann traduit en français.

Ce dernier, qui a grandi en Allemagne et étudié la littérature allemande et anglaise à Oxford et à l’University College de Londres, est actuellement chef de la correspondance de Berlin pour le Guardian. Il est aussi l'auteur de Keeping Up with the Germans publié en 2012.