Pourquoi le Heavy Metal est-il plus qu'une simple musique ?

Dans cet ouvrage singulier, le philosophe allemand explore les nuances, ambivalences et potentialités de ce phénomène culturel mystérieux. Le métal, populaire de l'Indonésie à la Scandinavie et au-delà, reste pourtant en marge des circuits médiatiques traditionnels.

Le sociologue Hartmut Rosa ne cherche pas simplement à montrer qui sont les auditeurs de métal, il essaye surtout decomprendre pourquoi ils écoutent cette musique et quel effet elle a sur eux.

Contrairement aux musiques comme la pop, qui cherchent à créer les combinaisons les plus harmonieuses possible, le metal ne réprime rien. Les thèmes de l'aliénation, des convulsions de notre existence et de la mort sont palpables, audibles et présents dans les paroles et les visuels du metal. Cependant, ces thèmes n'ont jamais le dernier mot : face à la corruption du monde, la musique répond par son chant et ses sonorités, et offre ainsi une promesse de résonance unique avec le monde.

Si l'on parvient à saisir cette résonance, elle ouvre sur une vibration existentielle que la plupart des autres aspects de nos vies modernes ignorent ou négligent.

Hartmut Rosa est un sociologue et philosophe allemand. Il enseigne à l'Université Friedrich-Schiller de Iéna et est également directeur du Max-Weber-Kolleg à Erfurt. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la société contemporaine, dont Accélération (2013) et Résonance (2018), publiés aux éditions de La Découverte.