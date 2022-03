Nicolas Feuz : “On se rend compte que le manichéisme n’existe pas vraiment

Entre Paris et Genève, un tueur en série s’en prend aux jeunes filles prénommées Greta. Pour le procureur Jemsen, chargé de l’enquête, la traque commence entre France et Suisse. Problème, le tueur semble mort depuis plus de 20 ans. Comment arrêter un fantôme ?

Dans la continuité de sa saga judiciaire, son treizième et dernier roman en date, Brume rouge (Slatkine), s’attaque à grands coups de fusil à pompe au débat sur l’écologie et l’écoresponsabilité sans jamais s’enfermer dans le manifeste. « Je préférais ouvrir les questions et laisser le lecteur choisir. »

Mais Brume Rouge, c’est aussi une déclaration d’amour pour son pays et pour sa propre Histoire, en particulier dans la Seconde Guerre mondiale et la période qui s’en est suivie. « La Suisse a vraiment ses parts d’ombre qui ont été révélées très tardivement. »

« Mes romans sont tous un peu un mélange de mon travail et de sources plus littéraires ou cinématographiques. » Nicolas Feuz revient pour nous sur ses inspirations, son métier, sa passion pour l’histoire et sa carrière d’écrivain. La suite est à découvrir dans notre podcast.

crédits : Payot Librairie Facebook