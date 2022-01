Prêt numérique : le Maryland lutte contre les “pratiques injustes” des éditeurs

Une bataille judiciaire se joue dans l'État du Maryland depuis quelques mois, suivie avec attention par les éditeurs et les bibliothécaires des États-Unis. Cet État du nord-est a été le premier à promulguer une loi encadrant le prêt numérique dans ses bibliothèques, en obligeant les maisons d'édition à proposer des conditions « équitables » aux établissements.

En effet, rappelons qu'aux États-Unis comme dans la plupart des pays d'Europe, le prêt numérique en bibliothèques repose sur l'acquisition de licences par les établissements. Ces licences sont vendues à des prix fixés par les éditeurs, lesquels décident aussi des conditions (nombre de prêts, prêts simultanés ou non, expiration des licences...) accompagnant celles-ci.

Depuis plusieurs années, les établissements de prêt dénoncent ce système libéral en diable, qui expose les bibliothèques à des hausses de prix et à des conditions de prêt drastiques. En face, l'édition assure qu'une sortie de ce système de licences reviendrait à condamner le marché du livre numérique et à réduire les revenus des auteurs. Pour autant, les cas d'inflation brutale des tarifs ou de changements de conditions soudains se sont multipliés, y compris lorsque la crise sanitaire a renforcé la demande pour les ouvrages numériques.

L'État du Maryland, à travers sa législation, souhaitait limiter quelque peu les possibilités des éditeurs, pour soulager les établissements et les finances publiques. L'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP) a attaqué en justice l'État, souhaitant éviter une multiplication de ce type de loi : New York — qui l'a finalement abandonné —, Rhode Island ou encore le Massachusetts ont étudié des propositions similaires.

Une « charge importante » pour les bibliothèques

Devant une cour fédérale de l'État du Maryland, le procureur général de l'État a défendu la loi, indiquant qu'elle allait dans le sens de l'intérêt général : « Quand un éditeur multiplie ses gains au détriment du public, l'État a un intérêt légitime à encadrer la situation », a souligné Brian E. Frosh, rapporte Publishers Weekly.

L'association des éditeurs américains assurait que la loi du Maryland allait à l'encontre du décret américain sur le copyright, en privant les éditeurs et les auteurs de leurs droits exclusifs sur la diffusion des œuvres. Le procureur général balaie l'argument, assurant que la loi ne touche pas au droit d'auteur et aux protections qu'il garantit, mais qu'elle ne constitue qu'un outil de régulation du marché.

ETATS-UNIS: l'édition contre une législation sur le prêt numérique

« L'État du Maryland a un intérêt légitime à protéger ses citoyens, y compris les bibliothèques et leurs usagers, contre les pratiques commerciales injustes, abusives ou trompeuses », indique Frosh dans son mémoire. D'après lui, les conditions des éditeurs ajoutent « une charge importante sur les finances des bibliothèques de l'État », mais aboutissent aussi à une rupture en matière d'« égalité d'accès » à l'information des citoyens.

Le procureur rappelle encore que la loi oblige à proposer des conditions « raisonnables », mais ne dicte pas ces conditions, sans obliger non plus à la conclusion d'un accord entre les bibliothèques et les éditeurs : le droit de prêt numérique est encore loin.

L'association des éditeurs américains peut répondre devant la cour jusqu'au 28 janvier prochain, mais la présidente de l'organisation, Maria Pallante, a déjà évoqué dans un communiqué des « arguments caducs et peu convaincants » avancés par le procureur général...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0