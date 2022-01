Karine Tuil : face au terrorisme, le doute et le choix

C’est cette décision qu’Alma, juge d’instruction aux affaires terroristes, doit prendre, en âme et conscience. Elle doit évaluer la dangerosité de l’individu, identifier ses liens présumés avec de potentiels réseaux, comprendre si l’expérience EI l’a vraiment éloigné de la tentation terroriste. Alma doit décider. Et certaines décisions ont plus de conséquences que d’autres… pour soi, pour les siens et pour les autres.

Alma doit aussi décider si elle fait exploser sa famille. Son mariage avec Ezra, ancien romancier à succès, arrive à sa fin. Ils ont eu trois enfants, ont construit un foyer, ont acquis une certaine stabilité, mais se sont éloignés, progressivement, mais définitivement. Le métier d’Alma, la plongée d’Ezra dans ses origines juives, les FIV et les traitements contre l’infertilité ont creusé entre un eux un fossé qu’Alma ne veut plus combler. Et Alma a rencontré quelqu’un. Un avocat, Emmanuel Forrest, brillant, mystérieux, qui va l’aimer comme personne ne l’a aimée avant. Mais Emmanuel n’est autre que l’avocat de Kacem. Kacem, ou la décision d’Alma.

Dans ce contexte, Alma est-elle capable de prendre la bonne décision, basée sur des faits objectifs et non dictée par ses sentiments ? Elle qui reçoit des menaces sans cesse ; elle qui regarde des photos de corps mutilés ; elle qui doit écouter les proches des victimes des attentats ; elle qui doit décider du sort de jeunes hommes et de jeunes femmes désabusés, convaincus de trouver leur salut dans la mort et la haine des autres ?

Le roman de Karine Tuil nous rappelle avec force que la menace terroriste n’appartient pas au passé. Bien que nous avons tous tenté d’oublier, un peu, Charlie Hebdo, le Bataclan, les attentats de Nice, le danger est toujours là. Et il est rare de mettre en lumière le métier du juge d’instruction, les enquêteurs, les avocats et les procureurs occupant le devant la scène. Pourtant, le juge d’instruction prend des décisions, difficiles, insolubles, fatales. C’est toute une série de décisions qu’Alma prend au cours du roman. Comme bien souvent dans la vie, Alma se trompera, fera le mauvais choix, parfois le bon.

Alternant entre les ressentis d’Alma et les interrogatoires de Kacem, La décision se construit lentement, jusqu’à atteindre un sommet dramatique, où tout se brouille, où plus rien ne fait sens, où les lumières de l’ambulance se fondent avec les sirènes des voitures de police. Alma est une femme, comme tant d’autres, qui a pris une voie difficile, et qui pour sortir de l’impasse doit prendre des décisions.

Au final, Karine Tuil offre un roman captivant, rapide, qui permet de comprendre comment certains ont pu passer à travers les mailles de la justice et de pardonner à ceux qui les ont relâchés. La justice ne l’oublions est une construction humaine, et à l’image de ses concepteurs, est imparfaite, subjective, biaisée par une multitude de facteurs. La justice peut rendre de mauvaises décisions. Mais n’est-ce pas de nos faux-pas que nous apprenons ? N’est-ce pas dans nos errances que nous devenons meilleurs ? Alma n’est que le reflet d’une justice qui peut et doit parfois se tromper.

Un ouvrage qui explore une rare vision de la lutte contre le terrorisme, cette autre facette corrélée à celle de la punition immédiate, de la sanction sans tentative de comprendre. L’erreur est humaine. L’intolérance aussi.

Chers lecteurs, il faut me pardonner ce ton moins pailletant et virevoltant, mais cet ouvrage s’y prête peu. Et puis, les temps sont durs, même pour les licornes.