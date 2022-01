Scott Pilgrim de retour en série animée sur Netflix

Un retour en grande pompe se profile pour ce roman graphique initialement édité entre les années 2000 et 2010, avant d’être traduit en France par Philippe Touboul. Après une réédition française « perfect edition » sortie en 2019 et une nouvelle version du jeu vidéo pour fêter les 10 ans de son lancement, c’est une série animée qui est en préparation pour et par Netflix.

Netflix et l’équipe UCP d’Universal collaborent une nouvelle fois, après le succès de l’adaptation des comics Umbrella Academy (écrits par Gerard Way et Gabriel Ba, traduits en français par Jérôme Wicky), pour donner vie à Scott Pilgrim sur nos petits écrans.

Ils seront accompagnés par Bryan Lee O’Malley, créateur de la série, et Edgar Wright qui avait mis en scène le film Scott Pilgrim des années 2010, de quoi s’assurer une certaine fidélité à l’œuvre originale.

Pour rappel, la série suit l’épopée de Scott Pilgrim, leader d’un petit groupe de rock garage, alors qu’il doit combattre les sept ex-compagnons démoniaques de sa nouvelle petite amie en devenir, Ramona Flowers.

On se trouve à mi-chemin entre la comédie romantique et le film d’action fantastique, le tout débordant de références à la pop culture, aux mangas, au rock indé, aux jeux vidéos et autres.

via The Hollywood Reporter