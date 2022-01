Un serial killer a tué Mike Brant, Roland Barthes et bien d'autres 

François Blistène commence à faire une belle carrière dans le nihilisme rigolard, avec plusieurs romans : avocat à la ville, mais on ne s’en préoccupera que peu, il officie dans la littérature depuis une dizaine d’années. Après des histoires de familles hautement dysfonctionnelles, il s’est consacré à des personnages qui regardent le monde avec distance, ne parvenant pas à y trouver leur place.

Avec le cynisme institué comme art d’écrit.

Avec Les B, il franchit un cap : dans le courant, non d’une onde pure, mais des années 70, un étudiant sans ambition atterrit dans une soirée orgiaque – drogue, sexe et rock’n roll – où il envisage, sans trop d’allant, de conclure avec une jeune femme elle aussi séduite, mais encore indécise. Finalement, il n’en sera rien, et l’intrigant s’endormira, réveillé subitement par la voix d’un chanteur, en ces temps célébrissime : Mike Brant.

Improbable. Leur conversation, d’une banalité affligeante, aux petites heures du jour, devant un bol de café que le chanteur a préparé, ne mène nulle part. Sauf, peut-être, aux doléances de Mike, que le succès et l’adulation commencent à lasser. Alors, notre étudiant décide de pousser Brant dans ses retranchements. De l’encourager dans sa déprime et ses doutes. Ce mois d’avril 75 est splendide, porteur d’espoir, mais il a devant lui un tocard qu’il entend détruire.

Quelques minutes d’échanges, Mike Brant enjambe le balcon, et se lance depuis les hauteurs : nous sommes le 25 avril 1975, à Paris, le chanteur et compositeur israélien s’est suicidé. Enfin, ça, c’est ce que retiendra l’histoire qui ignorait la présence de l’étudiant…

L’idée devient folle, et pourtant elle guide le roman : tuer des personnalités, sans aucune violence, dont le nom commence par la lettre B. Brant ne fut qu’un acte inconscient, un signal envoyé par les pulsions encore mal identifiées : pourtant, il sera le premier d’une série bien noire.

Raconté avec une dérangeante première personne, le récit de ces crimes sans véritable meurtrier — mais avec d’authentiques victimes — revisite la mort de Roland Barthes, l’unique professeur de sémantique fauché par une camionnette, le 25 février 1980. Et d’autres. Une entreprise qui ne connut certes nul d’exemple et dont l’exécution ne souffrira pas la médiocrité : tuer, sans y mettre trop les mains, cela implique du doigté.

Mais quand ont est un apathique sans ambition, voilà qui change votre vie, du tout au tout. Les B devient alors un doux moment d’humour noir, truffé d’allusions littéraires comme un jeu de pistes — et peut-être bien des Confessions dans la lignée d’un Rousseau moderne ? Reste le plaisir que l’on prend à suivre ces crimes et se perdre dans les méandres et circonvolutions du narrateur. Dans une langue chiadée et riche, ce qui ne gâche rien.