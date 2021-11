La Perle : Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui aux somptueuses compositions

Après deux albums remarquables et remarqués, Avant/Après (Albin Michel, 2013) et Dedans/Dehors (Albin Michel, 2017), Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui poursuivent leur collaboration fructueuse avec les aventures rocambolesques d’une perle qui, bien qu’inerte, se révèle particulièrement mobile. En effet, si les précédents albums des deux auteur.rice fonctionnaient sur le mode d’une suite de comparaisons entre deux images présentées en double page, celui-ci témoigne d’une ambition narrative bien plus ambitieuse.

Alors qu’ils préservent la construction d’une unité en double page, tout comme la contrainte d’une communauté de plans (plan rapproché pour la page de gauche, plan élargi pour la page de droite, image contextuelle pour la page de gauche, image annonçant un changement d’environnement pour la page de droite), les péripéties qu’ils racontent construisent un cheminement dans l’espace et dans le temps dont les différentes étapes se révèlent aussi ingénieuses que pleines d’esprit.

Ce livre déploie un humour réjouissant (comme les précédents, mais avec une plus grande évidence peut-être), d’une grande finesse, qui joue autant sur l’incongruité des évènements pour le moins rocambolesques que sur leur enchaînement qui entraîne la gemme dans des paysages et situations improbables. On s’amuse ainsi beaucoup à la lecture de ces pages muettes, où chaque ressort narratif se déchiffre visuellement. Ce dispositif énonciatif demande de la part du lecteur une vraie participation, une étape de déchiffrement qui l’amène à parcourir attentivement les images à la recherche des indices diégétiques qu’elles délivrent dès lors qu’elles ont été identifiées comme telles.

Le regard plonge alors avec délice dans des compositions somptueuses aux couleurs éclatantes. Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui étalent ici tout leur talent pour ce genre de dessins aussi savamment construits que généreux dans la représentation des détails et audacieux dans l’application de teintes dissonantes.

De nombreux plans installent une dynamique visuelle détonante qui attire immédiatement l’œil et l’étonne, autant dans la capacité de ces scènes à offrir un paysage impressionnant, fait de profondeurs où le minuscule côtoie l’immensité, que dans le foisonnement des décors qui accentuent cette dualité. La gamme chromatique continue de séduire tout en accueillant ponctuellement des espaces de contrastes colorés, ce qui la renforce singulièrement : bien que plus harmonieuses, les teintes peuvent parfois s’approcher de toiles fauvistes et des bleus profonds ou violet sombre peuvent venir irradier un paysage aux notes plus

Naturalistes : les auteurs. rices réinventent ainsi le monde en le parant de couleurs délicates et vibrantes.

En plus de l’émerveillement suscité par ces images somptueuses, les auteurs, l’air de rien, apportent par l’ingéniosité de leur scénario, une réflexion originale sur le temps qui passe. Nous suivons les vicissitudes de cette perle qui continue de passer de mains en mains, de traverser les frontières et de laisser filer les années, jusqu’à réaliser une boucle et à revenir où elle avait commencé : la perle retrouve alors la main de la petite fille qui la tenait si fièrement en début d’album.

Cependant, à la peau lisse et uniforme de la jeune fille contraste celle, travaillée, d’une dame plus âgée, presque au crépuscule de sa vie. Alors que nous avons observé les aventures de la perle, nous nous demandons de quoi a été faite la vie de ce personnage, les péripéties qu’elle-même a bien pu vivre, ce qui a fait la saveur de son existence. Plus encore, la mise en visibilité de l’usure du temps sur le corps de cette femme entre aussi en tension avec la virginité opaline de la gemme : le temps n’a pas la même prise sur tout, sur tous, et la nature que nous détruisons observe impassiblement nos amours, nos bonheurs et nos tristesses.

On referme ainsi l’album fasciné et amusé, méditant sur le temps qui passe, curieux de connaître la possible continuité de ces aventures, et plein d’admiration pour le travail graphique qui se déploie dans ces pages. Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui racontent une belle histoire où l’humour rivalise avec la subtilité des compositions.

À noter que La perle compte parmi les premiers albums édités par les éditions La Partie, toute jeune structure éditoriale des plus prometteuses et dont le programme se révèle exigeant et audacieux. Un titre encore à paraître, Adieu Blanche-neige de Béatrice Alemagna, est sélectionné pour la Pépite de l’album au salon de Montreuil.