Meurtres à Tautavel : un pendu qui aura donné sa langue au chat

C’est pourtant en se promenant, la nuit, entre les ruines de ce château que Julien, un jeune homme célibataire et orphelin, un peu simplet, s’est retrouvé inopinément spectateur d’un spectacle macabre qui l’a laissé transi et médusé : sous ses yeux effarés, il a vu se dérouler une scène cauchemardesque où un cercle de ce qu’il a cru être des sorcières a brutalement immolé un homme lui semblant nu, à l’aide de ce qu’il a, en revanche, parfaitement identifié comme une arme de chasse ou de guerre comme en présente le Musée de la Préhistoire, à Tautavel.

Profondément troublé, le jeune homme, dès le lendemain matin, après une nuit quasi blanche, décide d’aller se confier à Henriette, une vieille dame, veuve, qui, par sa présence rassurante, tente parfois de lui faire oublier momentanément la disparition de ses parents.

Déstabilisée par son récit, Henriette décide de monter au château avec Julien pour tenter de retrouver les traces qui pourraient s’avérer de premiers éléments concrets. Des preuves !

Malheureusement, les seules traces d’un feu parmi les ruines ne sont pas convaincantes. En revanche, ces herbes que Julien ramasse précautionneusement pourraient bien être effectivement noircies de sang séché leur donnant cette coloration brune.

Dès le lendemain, troublée elle aussi, Henriette prend son courage à deux mains et, malgré sa promesse à Julien de ne rien dire à personne, décide d’aller en parler avec le Maire du village. Discussion à l’issue de laquelle ils décident d’aller ensemble chez Julien tenter d’en savoir plus.

Après avoir tambouriné à la porte, sans réponse de Julien, Henriette et le Maire, découvrant que, en fait, celle-ci n’était pas fermée, pénètrent dans le petit logis en renouvelant leurs appels. Las ! Suspendu par une corde à une poutre apparente de la maison : Julien, qui n’a certainement pas supporté de stress de ces évènements, s’est donné la mort, donnant ainsi corps aux craintes émises par Henriette.

Il ne reste plus qu’à appeler la gendarmerie afin que soient établis les constats d’usage. Sauf que le légiste intervenant sur le corps a un tout autre avis : certes il y a pendaison, mais elle est post mortem : Julien a d’abord été étranglé avec la corde ayant servi à le pendre…

À l’issue de la lecture de ce roman noir, je ne peux qu’émettre un « Dommage ! » désolé.

Jean Claude Cognet avait entre les mains un scénario intéressant et construit mêlant références archéologiques, croyances du passé, drames sociaux, histoire locale… : à mon avis, il l’a gâché ! Et son éditeur ne l’a pas aidé !

La rédaction est lapidaire, mal écrite, avec une construction linéaire et un vocabulaire d’une pauvreté accablante, des dialogues froids sinon abrupts et sans vie, des phrases simplissimes, une ponctuation aléatoire … Bref, pour moi, une lecture peu agréable. Ajoutons à cela le sentiment que l’auteur s’est senti obligé d’intégrer quelques épisodes un peu croustillants, histoire de faire croire au lecteur qu’il a entre les mains un épisode de S.A.S. (désolé pour la référence, mais, dans le genre, je n’ai rien de plus récent à vous proposer). Quand on ne se retrouve pas avec un texte pauvre, parfois grossier sans justification particulière (n’est pas San Antonio qui veut), mal fagoté, notamment pour tous les paragraphes jouant l’inter texte entre deux dialogues.

Pour ma part, si ce n’était l’intrigue qui a été capable de m’accrocher, sûr que je n’aurais paspoursuivi ma lecture au-delà des quarante premières pages.

Je regrette d’autant plus que l’éditeur n’ait pas, de son côté, apporté un regard plus fin sur le texte : il aurait pu y gagner un vrai tonus en retrouvant une rédaction plus fluide, plus dynamique, moins bâclée. Comme il a failli en ne faisant pas l’effort d’une relecture de qualité laissant passer force fautes d’orthographe ou de grammaire lesquelles, certes, ne sont plus des critères pour beaucoup, mais qui m’horripilent au plus haut point quand leur densité devient à ce point conséquente.

Bref ! Dommage, dommage et dommage !