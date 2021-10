Kukum : le lac, les rivières et le couple

Elle rêve d’une autre vie que celle qui se dessine devant elle, car, être institutrice comme le souhaiterait tant sa « ma tante », n’est pas envisageable avec le peu d’argent dont dispose le ménage ! Mais de toute façon, ce n’est pas cela qui faisait rêver Almanda ! Pas plus que de devenir l’épouse d’un fermier et d’élever une famille !

Almanda rêve en regardant le soleil se coucher et se demande ce qu’il peut bien y avoir au-delà des arbres qui bordent le lac.

C’est pendant un de ces instants de rêverie où son esprit s’envole par-dessus la cime des arbres vers l’horizon qu’elle aperçoit, ramant sur son canot d’écorce, un jeune Indien.

Après plusieurs rencontres furtives et lointaines seulement marquées par un timide geste amical de bonjour, le jeune Indien la rejoint un jour, à pied, et, malgré les difficultés de langage entre eux (il ne parle que très peu le français et elle ne connaît pas du tout la langue innu-aimun) se tisse un lien qui, malgré les réticences vites éteintes du « mon oncle » et de la « ma tante », va aboutir, avant la fin de l’été, à un mariage puis, l’automne approchant, à un grand départ migratoire vers le Nord, vers le Bois, vers le fin fond de la Forêt, en canoë sur la rivière Péribonka, mais aussi à pied lors des pénibles portages dans les zones des grands rapides ou de grosses chutes, avec des haltes pour chasser de quoi se nourrir et se reposer un peu aussi, avant d’arriver au campement d’hiver après plusieurs semaines d’un voyage harassant qui aura mis à mal les muscles d’Almanda peu habitués à un tel régime. Mais pas son enthousiasme : c’est ça la vie dont elle rêvait et qui s’ouvre maintenant devant elle.

Presque un siècle plus tard, Michel Jean, son arrière-petit-fils, nous retrace cette vie marquée par les grands bouleversements apportés par le « modernisme » dans ces régions du Grand Nord du Québec où les Indiens, les habitants de Nitassinan, leur pays depuis des générations et des générations, vivaient en symbiose avec leur milieu qui donnait et prenait dans un échange équilibré, aux lois dures et farouches, dans une réciprocité pleinement assumée.

Les mots sont simples pour dire l’apprentissage long et difficile de cette jeune fille qui ne connaît aucun des codes de la vie en forêt, de la vie au campement, de cette totale immersion dans le froid, la rigueur, mais aussi dans la vie communautaire, le partage, la transmission, la découverte des gestes, ceux qui sauvent, ceux qui assurent la survie, ceux qui servent : chasser, cuire, fabriquer les équipements essentiels, « prendre le temps » d’« écouter et de regarder », d’apprendre ! Apprendre les gens, oui, mais aussi tout ce qui les entoure, le bois, les animaux, la rivière, le ciel, la nature !

Au fil des années qui passent, se profile bientôt l’arrivée, à pas de géants, de ce modernisme qu’emmènent avec eux les blancs qui vont détruire la Forêt, couper le Bois, ruiner les terres de trappe, faire disparaître progressivement, mais inexorablement tout l’essentiel dont dépendait la vie de ces tribus autochtones : le Bois, ses Habitants, « l’esprit de la forêt ».

Puis l’arrivée des usines à bois, puis la transformation des rivières en tapis de troncs interdisant toute navigation en canoë et donc toute migration vers les territoires de chasse hivernaux, puis la sédentarisation inéluctable, puis l’arrivée des trains, puis celle des voitures qui traversent les campements à toute vitesse fauchant aveuglément des vies.

Puis l’arrivée des policiers, secondés par les hommes d’Église (le sabre et le goupillon chers à Jean Ferrat), qui retirent de force aux familles leurs enfants de quatre à seize ans pour les expédier, à des centaines de kilomètres, dans des pensionnats pour en faire de vrais Canadiens, coupés de leurs familles, coupés de leur langue maternelle, soi-disant pour « extirper le sauvage » de leur corps et de leur esprit, maltraités (comme les récentes découvertes de cadavres en ont fait la Une des journaux), mal nourris (alors que leur bien-être allait prétendument être assuré au motif que leurs sauvages de parents ne pouvaient, n’étaient pas capables de le faire), éduqués à la punition physique, à la brimade et bien pire.

Almanda, qui a vécu presque un siècle entier, est passée au travers de tous ces bouleversements avec une énergie incroyable, évitant la déchéance alcoolique de trop de ses cousins, amis, connaissances, eux totalement brisés par les coups de boutoir d’une administration et d’une église, chacune pour sa part, fautives de ce qui s’apparente à un génocide pas seulement culturel ! L’homme est et restera partout et toujours une plaie pour l’homme !

Ce livre sans animosité, plein de vie et d’amour, est une ode merveilleuse à la nature, à la vie dans le Bois, certes, mais surtout à la mémoire de tous ceux qui, contrairement à Almanda, n’ont pas réussi à subir ces agressions, ces dénigrements, sans perdre leur âme, sans perdre leur dignité. Elle, elle n’a perdu ni l’une ni l’autre.

J’espère que vous prendrez autant d’intérêt que moi à la lecture de ce livre étonnamment joyeux, vivant et fort dont je remercie Carole et Michel de me l’avoir fait découvrir, par delà l’Océan Atlantique.