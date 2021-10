Alexandre Najjar : 20 années d'un territoire, Le syndrôme de Beyrouth

Beyrouth est la ville aux mille visages, le Liban le pays aux mille entrelacs. Une population assez faible (6 millions d’habitants), mais un modèle politique et une assise économique longtemps très fortes qui semblent s’éroder inéluctablement. De l’art d’être Libanais en temps de crise…

Avec pour personnage principal Amira Mitri, une Libanaise ayant vécu au plus près les transformations de son pays, Le syndrome de Beyrouth entraîne le lecteur in vivo dans les nombreux soubresauts du Liban de ces trente dernières années. Mais de quelle pathologie frénétique le pays est-il atteint ? « Il y a toujours des phases critiques à l’issue desquelles tout s’éclaircit », soutient Amira. « Je résiste encore », « je resterai debout ».

Et il en faut du courage pour ne pas céder. Cette fille d’une famille gréco-orthodoxe, communauté qui constitue près de 8 % de la population, porte un nom arabe qui veut dire « princesse ». Elle porte aussi les yeux bleus. Son père s’est engagé dans les FFL auprès du général de Gaulle. Et comme bon sang ne saurait mentir, sa fille se sent une âme de résistante. Toute jeune, encore mineure, elle s’oppose à la violence des fedayin palestiniens qui sèment la terreur dans le Sud Liban. Mais elle prend des risques inconsidérés au point que ses parents décident de l’envoyer faire des études à Paris. C’est là qu’elle se lance dans le métier de journaliste-reporter, et ce pour mieux revenir au pays où elle intègre la rédaction d’un journal progressiste An Nahar.

Dès lors, souvent dans la cendre et dans le sang, accompagnée dans ses reportages par Thierry son fidèle photographe, elle sera au contact de vingt ans d’histoire de son pays. Aux yeux des Libanais, mais aussi du monde entier, leurs reportages témoigneront de l’incurie des dépenses publiques, de la répression des étudiants réagissant aux privations des libertés, des nombreux assassinats dont celui premier ministre de Rafiq Hariri en 2005 soufflé par une charge de 1000 kg de TNT.

Et puis, des oppositions incessantes entre factions rivales, d’un pays qui creuse sa dette, de scandales d’état sur le marché de l’électricité, de déroute économique qui, en 2018, pousse 18 000 entreprises à mettre la clé sous la porte, de l’inexorable progression du Hezbollah, sans parler de la crise sanitaire du COVID et enfin de la gigantesque explosion du 4 août 2020 qui a mis à bas un tiers de la ville qui a fait 220 morts et 6500 blessés. Comment résister à tout cela ? Comment continuer à croire en l’avenir et en son pays ?

Figure altière et déterminée, Amina, princesse aux yeux bleus, y croit encore, même si elle est touchée au fond de ses entrailles parce qu’elle « ne veut plus donner à ce pays l’occasion de me trahir à chaque fois que je lui fais confiance ». À travers elle, l’auteur dresse le portrait émouvant d’un pays tiraillé qui lutte contre ses propres contradictions. Un proverbe libanais illustre parfaitement le beau roman d’Alexandre Najjar : « Noble est celui qui ne veut être ni maître ni esclave ».

Il nous tarde qu’Amira reparte au combat. Comme son pays, cette héroïne a du cœur.