Fanny Taillandier étend ses Empires

D’ailleurs, tout cela est, malgré quelques réserves énoncées par les éditeurs de l’article, très bien rappelé et complété par l’extrait (de Wikipédia ?) qui fait office de prologue au roman.

Grâce aux conseils avisés d’un de leurs amis, eux-mêmes installés depuis quelque temps sur les hauteurs qui surplombent le port de Liguria, Baya et Jean ont réussi à accéder à l’acquisition d’une magnifique villa depuis la terrasse de laquelle ils bénéficient, eux aussi, d’une vue imprenable sur la Méditerranée dont ils profitent en nageant dans la piscine installée au milieu du grand verger...

Avocate, Baya n’a aucune difficulté à poursuivre ses activités depuis ce petit havre. De son côté, Jean a développé une importante activité de Génie Climatique qui se porte à merveille, profitant des températures toujours plus élevées qui assomment la région !

Rien ne s’oppose donc à leur quiétude sur laquelle veille, d’ailleurs, une entreprise de surveillance qui effectue des rondes régulières. Du coup, Jean, qui n’apprécie pas les clôtures comme nombre de leurs voisins s’en sont équipés autour de leurs propriétés (à coup sûr un vieux souvenir d’une jeunesse tumultueuse qu’il évite soigneusement d’évoquer), n’a jamais jugé essentiel de dresser de ces sinistres barricades au droit des limites de leur terrain.

Sauf que voilà un certain temps que des visiteurs indélicats se sont mis à fréquenter ce patchwork de propriétés bien proprettes et bien loin des quartiers moins favorisés de la proche agglomération ! En effet, la nuit, des hordes de sangliers viennent maintenant labourer les terrains pour y trouver pitance et font preuve d’une telle indélicatesse que le verger de Baya et Jean s’en trouve terriblement malmené jusqu’aux abords de la piscine, sans que la Municipalité ne semble se préoccuper de lever le plus petit bout du doigt.

Pas de quoi, cependant, inquiéter Jean qui, contrairement à son épouse, n’était pas plus dérangé que cela par quelques suidés fouisseurs. En revanche, lorsque, coincé dans un bouchon sur l’autoroute, il devient le spectateur d’un règlement de comptes très professionnellement exécuté par des motards à l’encontre de deux passagers criblés de balles dans leur voiture, lui reviennent par bouffées quelques épisodes de sa jeunesse qui finissent par le troubler.

Un havre de paix, la colline enchanteresse ?

C’est avec un réel plaisir que je me suis progressivement plongé dans cet univers un peu futuriste (sans trop) dans lequel Fanny Taillandier a planté le décor de ce roman, avec une écriture alerte, dynamique et un rythme particulièrement enlevé.

Les courts chapitres ajoutent même à l’ambiance dans laquelle elle entraîne ses lecteurs(rices) dès la première page, créant une sorte de faim d’en savoir plus dès lors que des éléments dissonants entrent dans un décor précédemment bien lisse et aseptisé comme peut l’être ce lotissement qui ressemble un peu à ces quartiers sécurisés et exclusifs pour gens fortunés.

L’apparition d’une femme mystérieuse sortie d’on ne sait où, les bandes de sangliers qui menacent la quiétude des habitants au bord de leur piscine privée sans que quiconque sache d’où ils sortent, la fusillade sur l’autoroute dont on peut aisément imaginer qu’elle va être le point de départ de quelque chose qui va peut être, mettre en péril la vie douillette de ces gens tranquilles… Tout cela crée une ambiance savoureuse qui fait passer les pages à une vitesse vertigineuse.

Las ! La tension monte, monte, monte.

Les pages tournent de plus en plus vite sans que quelque chose ne se dessine, sinon l’attente de plus en plus forte d’un dénouement.

Et voilà que tout fait pschiiiittt !

Les règlements de compte entre bandes rivales ? Oui. Et alors ?

La voisine mystérieuse ? Oui, Et alors ?

Les sangliers ? Oui. Et alors ? Sauf erreur de ma part, ils sont toujours là à la dernière page et n’ont pas particulièrement été incommodés par le solstice.

Alors si, effectivement, comme le dit la quatrième de couverture, le roman crée « une atmosphère où l’on retient son souffle », je crois qu’on le retient tellement qu’on meurt de n’avoir pas respiré !

Vous l’aurez compris : je suis très déçu par cette lecture qui m’a alléché pendant les deux tiers du livre et qui n’a pas du tout tenu ses promesses sur le dernier tiers. En tournant la dernière page, j’avais l’impression de n’avoir lu ni un « roman noir », ni un « roman d’amour », ni du « fantastique ».

À l’évidence, l’écriture très agréable de Fanny Taillandier a été trahie par une imagination en berne au mauvais moment qui laisse le(a) lecteur(rice) défait(e) et bien marri(e).

Dommage !