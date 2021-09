Nijigahara Holograph : un one-shot de destins croisés oppressant et magique

C’était une petite école primaire en apparence tout ce qu’il y avait de plus normale. Pourtant un élève était racketté, un autre a sauté de la fenêtre la classe, une élève a été jetée dans un puits… Et il y avait tous les amours à sens unique et les rivalités entre jeunes d’une petite banlieue. Maintenant, ils sont adultes, ils se sont perdus de vue. Mais l’un d’entre eux se souvient des rumeurs du tunnel de la plaine de Nijigahara. Il devient violent. En même temps, une nuée de papillons envahit le Japon, et vient lentement pourchasser chacun des anciens élèves. Entre hasard et malédiction, le passé revient les tourmenter et se confond avec le présent.

Nijigahara Holograph s’encre en plein dans le psychologique, avec une tendance un peu horrifique par ses allures de survival. On y retrouve aussi cette magie du temps qui se plie et se déplie tel un ruban au gré des peurs et des aspirations des personnages, rappelant les films de Makoto Shinkai.

Le motif des nuées de papillons, qui reviennent harceler les personnages les uns après les autres, est aussi l’occasion pour Asono de livrer de très belles cases, avec une ambiance mi-poétique mi-glauque. Ces papillons, silencieux comme les crimes du passé qui ont été étouffés, forment une originale métaphore de la culpabilité.

Rondement mené

Ce one-shot est un véritable thriller, avec ses chapitres courts au rythme saccadé et sa progression non chronologique. Il s’agit de la première histoire longue qu’ait écrite Inio Asano, à qui l’on doit les incontournables Dead Dead Demon’s Dededede Destruction et Bonne nuit Punpun. Cet unique tome ne déçoit pas par sa longueur : le volume est épais et l’intrigue riche. Et si le style graphique n’est pas encore aussi affirmé que dans ses mangas plus récents, on se plaît tout de même à reconnaître la patte du maître.

Le rythme est excellent, s’assurant que nous soyons de moins en moins capables de lever les yeux des pages. On commence en ne comprenant à peu près rien, et les multiples facettes de l’intrigue se révèlent par tout petits bouts, chapitre par chapitre. On ne comprend le début qu’avec la fin. C’est le genre d’histoire qu’on a envie de relire dès qu’on l’a terminée pour mieux recommencer en ayant tous les éléments.