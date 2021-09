La bête en elles : Camille Lysière traque celle qui est tapie au fond de l'âme

Un destin en 2009, qui fait écho à celui de trois autres jeunes filles : Claudine en 1937, Isabelle en 1973 et Amandine en 1990.

Malgré un synopsis on ne peut plus clair, la surprise, la gêne et le dégoût sont inévitables lors de cette première scène de viol. Car il y en aura plusieurs. Nuit après nuit, la même rengaine, le même déchirement. Et l’impuissance de ces jeunes filles, leur silence, leur souhait de disparaître pour ne plus avoir à vivre ces horreurs.

« La nuit, chaque nuit, elle est son jouet. Elle a pris le parti de s’extraire de son corps, de le regarder de loin comme si elle n’était pas vraiment là, d’espérer le matin, sans proférer un son, une parole ou une plainte. Elle a pris le parti du silence. »

Un récit en miroir, en échos, qui raconte le destin déchirant de ces quatre jeunes filles, âgées de 17 ans à peine. Le sentiment de honte, la peur, le doute – mais aussi et surtout, cette rage vrombissante. Cette « bête » qui hurle en elles, et qui ne cesse de grandir au fur et à mesure que les années passent. Le sujet du viol, mais aussi toutes les conséquences d’un tel acte sur une vie, sont abordés avec bienveillance et minutie.

Camille Lysière réussit à éviter la redondance. Ces quatre histoires se répondent, se ressemblent — un job d’été, Paris, l’amour de la lecture, le passage obligatoire au cimetière du Père-Lachaise avant de commencer une journée de travail —, sans pour autant sembler trop similaires au point de lasser. Au contraire : les points de vue s’enchaînent en toute logique, avec finesse et sans déstabiliser. Les changements de noms, de situations, même les subtiles variations — selon qu’on suive Marie, Amandine, Isabelle ou Claudine — ne brisent en rien le déroulement de ce fil narratif.

Malgré un sujet aussi difficile que celui du viol, Camille Lysière ne tombe jamais dans le registre tragique. Sans pour autant créer un compte-rendu factuel des évènements, le ton est juste, et le choix des mots tout aussi précis. Pas d’enjolivures mièvres ni d’évitement, et pourtant, le style n’en devient jamais cru pour autant. Un juste milieu, tout simplement.

« Personne ne voit. Personne ne comprend. Ou alors de travers. À côté. »