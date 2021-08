Hôtel Berlin 43, de Vicki Baum : « ce que personne en Allemagne n'aurait osé imaginer en 1943 »

1943, dans un palace à Berlin. Poussés par le rationnement et les bombardements, tout ce que la ville compte de diplomates, de généraux, d'hommes d'affaires ou de héros de retour du champ de bataille se retrouvent dans ce lieu au luxe suranné, comme dans un ultime refuge. Plus personne ne croit à la victoire. Au milieu de tous ces hommes brillent Tilli, une femme facile mais désargentée, et Lisa Dorn, égérie du Führer pour qui la foule envahit encore chaque soir le théâtre.

C'est elle que va rencontrer Martin Richter, l'étudiant révolté, le téméraire opposant au régime, poursuivi par la Gestapo. Guidée par lui, elle va ouvrir les yeux sur la réalité et la barbarie du nazisme. Osera-t-elle l’aider dans sa fuite et sa folle aventure ?

Tandis que les bombes font vaciller les vieux murs, l'étau se resserre autour des protagonistes, en ce lieu où chacun règle ses comptes et s'apprête à acquitter le prix des exactions commises pendant la guerre.

Roman d'anticipation, le livre raconte avec un réalisme surprenant ce que personne en Allemagne n'aurait osé imaginer en 1943.

Les éditions Métailié et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa parution en librairie le 9 septembre 2021 :

Née à Vienne en 1888 et morte aux Etats-Unis en 1960, Vicki Baum triomphe très jeune en qualité de harpiste. Elle quitte l’Autriche pour l’Allemagne où elle épouse le chef d’orchestre Richard Lert, à Berlin. En 1931, elle émigre aux Etats-Unis et publie plusieurs romans, dont Grand Hôtel et Lac-aux-Dames. Naturalisée américaine en 1938, elle travaille à des adaptations cinématographiques à Hollywood. Dans les années 50, ses romans sont des best-sellers mondiaux.

