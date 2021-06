Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Ils se compteront encore par centaines, dès la fin du mois d’août, ces romans embarqués entre rapides et récifs, pour la rentrée littéraire. Il y a les livres des grosses pointures, qui roulent déjà des mécaniques, les bouquins inattendus, que l’on attend de découvrir, et toute la horde des sacrifiés sur l’autel du manque de place en librairies, du trop, de l’encore trop. Bref, la rentrée littéraire 2021 s’avance.

Plutôt que de s’embraser pour l’éternel chiffre qu’aucune rédaction de France ou de Navarre ne vérifie — et qui est pourtant passablement faux — détaillant les cinq ou six cents romans de la rentrée, ActuaLitté a effectué une sélection fine. Piochés dans les programmes des éditeurs, destinés à orienter les libraires ou les bibliothécaires et lecteurs qui souhaiteraient non un avis, mais un avant-goût, nous avons réuni dans un dossier les extraits des livres que nous attendions.

Oui, parce que déverser des tombereaux de pages sans distinction reviendrait à offrir de plonger dans le flot de la rentrée littéraire avec une bouteille à oxygène vide. Merci pour l’image. Parce que cette sensation d’étouffement gagnerait n’importe qui, il fallait trier.

Et si ce n’est pas le rôle d’un média de le faire, alors nous nous en retournons à nos études. Rappelons ce simple fait : en imaginant une moyenne — fictive, puisque les chiffres communiqués sont vraiment erronés — en deux mois et demi, sortent près de 7 romans par jour. Dimanches inclus.

Inaudible, impensable, grotesque : et s’émerveiller de la diversité éditoriale, de la liberté d’expression et j’en passe, et j’en oublie n’y change rien. Trop, c’est toujours trop.

Alors, suivons malgré tout Cocteau : « Un peu trop, c’est juste assez pour moi », sans lui faire aveuglément confiance. Il y aura certainement trop, dans cette sélection.

Il y a surtout des extraits pour s’arrêter sur ceux que l’on a envie de découvrir, une présentation (émanant de l’éditeur) pour en avoir les grandes lignes quand on ne souhaite pas s’impliquer plus. Et puis, les références, pour passer commande si l’on est conquis. Ce dossier sera alimenté jusqu’aux ultimes journées d’août, avant que ne débute le grand feu d’artifice… Seule assurance : il n'y a que des romans. Bonnes lectures.