Pour la rentrée littéraire, le 1 des libraires se consacre à l’adaptation

Ne dépendant d’aucun groupe financier ni publicitaire, le journal fondé par Érci Fottorino propose environ 16 pages, soit une heure de lecture, et un seul sujet unique et d’actualité, pour prendre le temps d’apprécier réellement au milieu d’un surplus, et souvent négatif, d’informations.

Au total, la rentrée littéraire devrait regrouper 521 nouveaux romans. La rédaction du 1 s’interroge sur le nombre d’entre eux qui « connaîtront une seconde vie à l’écran ». Pour cette nouvelle édition, le 1 « revient sur les enjeux de l’adaptation » tandis que la Bibiothèque idéale du 1 « explore l’un des romans les plus adaptés de tous les temps, Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas ».

Au sommaire, une enquête autour des adaptations en série avec Lou Héliot, pour qui « Ces dernières années, la pratique de l’adaptation a pris une ampleur nouvelle, au point de devenir une véritable industrie qui bouleverse en profondeur le monde de l’édition. » Cette enquête reviendra « sur les enjeux d’un domaine en pleine expansion, sur de nouvelles formes de collaboration entre le livre et l’écran, et sur l’émergence d’un nouvel acteur, le “scout littéraire” ».

Le 1 propose aussi un entretien avec Marc Dugain, auteur de La Volonté et réalisateur d’Eugénie Grandet. Familier des adaptations, il estime qu’« Il y a un malentendu sur les livres qui gagnent à être adaptés. » Cet écrivain et cinéaste « revient sur le poids que le cinéma exerce aujourd’hui sur le paysage littéraire et nous livre son regard sur l’art et la manière d’adapter une œuvre romanesque. »

Toujours dans la même thématique, le texte « L’art de transcrire » (1960/1961) de Stanley Kubrick revient sur l’art de l’adaptation.

Enfin, sur l’autre côté de la feuille se trouve la rubrique Le choix des librairies, qui regroupe tous leurs coups de cœur pour cette rentrée littéraire. « D’Enfant de salaud de Sorj Chalandon à La fille qu’on appelle de Tanguy Viel, en passant par Villebase d’Anna de Sandre et Memorial Drive de Natasha Trethewey, seize libraires nous parlent de leur coup de cœur de la rentrée littéraire parmi les nouveautés françaises ou étrangères. »

La seconde feuille, intitulée La Bibliothèque idéale du 1, revient sur l’œuvre du Comte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas (1802/1870). Auteur des Trois Mousquetaires, il est considéré comme « un sommet de la littérature française dont les réflexions sur le pouvoir et la justice n’ont rien perdu de leur acuité. »

Le magazine est en vente en kiosque et en librairie depuis le 19 août, à 4,90 €.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0