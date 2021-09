Le Figaro Littéraire reprend ses Ateliers d'écriture avec Grégoire Delacourt

Grégoire Delacourt, dont le deuxième roman, La liste de mes envies (JC Lattès), a rencontré un succès commercial considérable et fait l’objet d’une adaptation théâtrale, puis cinématographique en 2014,animera six séances de travail entre le 14 septembre et le 19 octobre.

Benoît Charpentier, journaliste, reporter, auteur et producteur, ancien critique du Figaro littéraire, aime confronter à toutes les formes d’écriture, pour le papier comme pour l’écran, avec les documentaires ou les émissions de télévision. Son atelier se tiendra entre le 16 septembre et le 21 octobre.

Organisés en six séances de trois heures (19h-22h) dans les locaux du Figaro, ces Ateliers rassemblent à chaque fois dix participants. Une session avec Irène Frain est d’ores et déjà programmée en novembre 2021.

Masterclass : Comment se faire publier

Le Figaro littéraire proposera mercredi 29 septembre, à 19h, sur le site du Figaro une Masterclass sur la thématique « Comment se faire publier ? Dans les secrets des maisons d’édition ». Les écrivains Michel Bussi et Cécile Guidot y raconteront leurs parcours à succès, et plusieurs maisons d’édition et d’auto-édition interviendront pour donner leurs conseils aux aspirants écrivains.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0