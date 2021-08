« Poète d’un seul livre, Baudelaire est le poète de plus d’un siècle. »

Par où commencer ? Je ne suis pas critique littéraire, tout au plus vous fais-je partager mes lectures, souvent historiques, mais chroniquer un tel livre a de quoi intimider. Vous l’ouvrez et tous ces fantômes talentueux sont là : Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Claudel, Hugo, Wagner, Péguy… André Suarès et Baudelaire, le grand et magnifique tout autant que minable et mortifère Baudelaire.

Jusqu’à la préface qui est remarquable. C’est à se demander — tant elle trouve sa place en introduction de ce livre — si elle n’a pas toujours ouvert les écrits de Suarès sur Baudelaire. Son auteur ? Stéphane Barsacq, écrivain, essayiste, journaliste, fils du sculpteur Goudji et petit-fils du dramaturge André Barsacq.

Commençons alors par le début et par Barsacq qui nous rappelle que Les Fleurs du Mal paraissaient une première fois le 11 juillet 1857.

Cette édition tirée à 1 100 exemplaires sera de suite attaquée par le critique littéraire du Figaro, Gustave Bourdin. Gendre du fondateur dudit journal, loin d’être visionnaire concernant le recueil de poèmes de Baudelaire, mais néanmoins assez influent pour lui causer des soucis importants au point où une deuxième édition des Fleurs du Mal verra le jour en 1861, expurgée de 6 poèmes condamnés pour « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ».

Baudelaire, dont nous célébrons les 200 ans de la naissance cette année, est le témoin d’une société en pleine mutation. Il vient au monde l’année où meurt Napoléon et meurt en 1867, quatre ans après que le mot « aviation » ait été inventé par Gabriel de La Landelle, même si le premier vol « certifié » n’a lieu qu’en 1903. Il est donc contemporain de la révolution industrielle, révolution dont il n’a cure : « Assurément Baudelaire ne prête […] aucune foi au progrès, pierre de touche de l’esprit nouveau : “Quoi de plus absurde que le progrès, puisque l’homme, comme cela est prouvé par le fait journalier, est toujours semblable et égal à l’homme, c’est-à-dire toujours à l’état sauvage.” »

Ses poèmes ne sont d’ailleurs par une ode à la modernité, mais reflètent bien plus la vie quotidienne « en ce que celle-ci a a priori de moins poétique, de plus bas et familier. »



Plus grand poète du XIXe siècle comme le dira Marcel Proust en 1921, c’est pourtant André Suarès qui dès 1911 portera aux nues Charles Baudelaire. Né dix mois après la mort du poète, Baudelaire est pour lui « une figure tutélaire, presque une obsession » comme l’écrira André Guyaux (professeur émérite de littérature française du XIXe à l’Université Paris-Sorbonne) dans « Le Baudelaire de Suarès », La couronne littéraire d’André Suarès, Classiques Garnier, 2017.

Poète lui-même, Suarès est célébré dès ses 15 ans par Anatole France alors qu’il remporte le Concours général avec un sonnet imité de Ronsard. À la sortie de son premier recueil en 1900, c’est Apollinaire qui le congratule. Lu dans toute l’Europe, son thème de prédilection est l’amour et son panthéon se compose de Rimbaud, Mallarmé, Verlaine et… Baudelaire.

À la suite de sa présentation du poète dans La Grande Revue du 25 décembre 1911, Charles Péguy lui écrira « Suarès, votre Baudelaire est une très grande et très belle œuvre. Pardonnez-moi de vous l’écrire. » Excusez du peu ! Mais Suarès est également critique d’art, l’un des plus grands de l’époque avec André Breton et l’un des principaux intervenants à la NRF avec André Gide, Paul Valéry et Paul Claudel.

Il s’agit donc ici de rendre hommage non pas seulement à Baudelaire, mais également à Suarès et comment mieux y réussir qu’en vous faisant découvrir quelques citations glanées dans ces Vues sur Baudelaire et qui vous présenteront le poète à travers le verbe du critique ?

Je n’écris plus et laisse la place au(x) génie(s).

Dans La Grande Revue, le 25 décembre 1911 :

« Il est sombre et cruel. Il est plein d’horreurs mortelles. Mais jamais il n’est bas. Un grand esprit, une âme noble, nulle familiarité, rien de vulgaire, et un goût rare jusque dans les excès du mépris, jusque dans le plaisir d’étonner par le scandale, jusque dans la parodie de soi-même. »

« Trop chrétien pour être cynique, et trop peu pour être humble. »

« L’intelligence de Baudelaire est acharnée ; et son imagination est créatrice. Il a compris les temps nouveaux et les a détestés. »

« Sa haine de la vie est une amour trahie, une passion malheureuse. »

« Hautain, poli, d’une réserve exquise, de glace avec les sots, plein de mépris pour la foule et pour les dieux de la foule, le moins familier des hommes et pourtant très épris d’amitiés, Baudelaire, toujours distant et le plus souvent solitaire, a passé pour un bohème auprès des imbéciles. »

Dans Comoedia, le 6 février 1927 :

« Baudelaire a payé rançon pour tous les poètes. »

Dans Les Fleurs du Mal, « Préface », L’artisan du livre, 1933 :

« Certes, la mort est tragique ; mais bien moins que le mal incurable et l’éternelle agonie. Baudelaire est le poète du combat contre le néant. Son livre est le missel de l’agonie. »

« À lui seul il semble un monde fermé : on l’approche, on voisine : on ne le pénètre pas. »

…

« Poète d’un seul livre, Baudelaire est le poète de plus d’un siècle. »

À lire et à ranger précieusement dans une bibliothèque, ce livre est un chef-d’œuvre ! (Ne le prêtez pas, on ne vous le rendra pas… mais parlez-en)

légende dessin : Illustration originale hors texte d'Edouard Chimot, pour l'édition des Fleurs du Mal incluant les pièces condamnées et le supplément aux Fleurs du Mal, Rombaldi éditeur, Paris,1939