La technologie, tremplin créatif pour les auteurs ?

L’un d’entre eux est Michael Green, scientifique devenu romancier : en rédigeant son premier livre, il s’est retrouvé face à des difficultés en apparence insurmontables. « Au milieu du montage, j'en suis arrivé au point où j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir beaucoup d'intrigues et de personnages », explique-t-il. « J'avais tous ces documents sur les aspects les plus profonds du monde que je créais. J'étais inquiet de pouvoir tout suivre. C'est à ce moment-là que je suis passé à mon approche plus axée sur la science des données pour résoudre un problème complexe avec beaucoup de différentes pièces. »

En se reposant sur ses compétences scientifiques analytiques, Green a développé Lynit – présenté comme une plateforme qui vient en aide aux auteurs, en visualisant, planifiant et reliant les différents éléments de l’histoire. Une toile se tisse alors entre les personnages, les intrigues et les évènements.

Un guide dans la jungle de l'écrit

D’après Green, cette application pourrait simplifier le processus créatif du modelage d’une histoire : « Au fur et à mesure que l'auteur a une nouvelle idée qu'il souhaite intégrer à l'histoire, il est en mesure de l'insérer dans un cadre naturel. Il construit une visualisation. Pièce par pièce, ils ajoutent à l'histoire. Au fur et à mesure que de nouvelles idées arrivent, elles changent, peut-être en créant de nouveaux nœuds [ou interactions], de nouvelles relations ».

Pour lui, la technologie ne cessera de prendre de la place, en particulier pour les nouvelles générations d’auteurs et d’autrices. « Ce que je trouve avec la génération Z et même les plus jeunes écrivains, c'est qu'ils recherchent dans la technologie de quoi leur fournir des conseils », dit-il. « Ils le voient comme un outil pour apprendre et grandir, plutôt qu'un travail supplémentaire. »

NUMERIQUE : les machines peuvent-elle écrire des poèmes ?

En Californie, Crazy Maple Studios est une entreprise qui décuple l’intérêt d’une histoire, en donnant vie aux livres. Via quatre applications – Chapters, Scream, Spotlight et Kiss –, le lecteur est présenté avec des animations, de la musique, ou bien des jeux liés au livre, lui laissant le contrôle des décisions de tel ou tel personnage.

« La révolution numérique et l'avènement des liseuses électroniques ont marqué le premier grand changement dans l'industrie de l'édition », déclare Joey Jia, fondateur et directeur général de l'entreprise. Or d’après lui, il faut aller plus loin : avec des auteurs de plus en plus connectés et ancrés dans un monde technologique, il semble nécessaire de mettre en place les bons outils pour les futurs ouvrages à venir…

Source : BBC

Crédits photos : Luca Bravo / Unsplash